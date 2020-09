Anfrage wegen Sozialhilfemissbrauch: SVP-Politiker entschuldigt sich für falsche Zahlen

Der Windischer SVP-Einwohnerrat Fabian Schütz nahm in einer Kleinen Anfrage die Sozialhilfe unter die Lupe. Er wollte wissen, was die Gemeinde bei Sozialhilfemissbrauch tut. In der Anfrage schrieb er: «Die Anzahl Personen in Windisch, die Sozialhilfe beziehen, stieg zwischen 2013 und 2018 um rund 60% an. Die Kosten für die materielle Hilfe stiegen im gleichen Zeitraum um rund 25%.»

Am Mittwochabend beantwortete der zuständige SP-Gemeinderat Bruno Graf im Rahmen der Einwohnerratssitzung die Kleine Anfrage. Und er stellte gleich klar: Schütz operierte mit falschen Zahlen. Problem: 2014 änderte die Rechnungslegung. «Darum können Rechnung und Budget schlecht verglichen werden», sagte Bruno Graf. Zudem stünden der zuständigen Abteilung genügend Ressourcen zur Verfügung.

Die sind auch nötig, denn Graf erwartet aufgrund der Coronakrise einen Anstieg bei den Gesuchen für Sozialhilfe. Um Sozialhilfemissbrauch vorzubeugen, gebe es Checklisten. «Es wird alles geprüft, was einkommens- oder vermögensrelevant ist», so Graf. In den vergangenen Jahren gab es keine einzige Strafanzeige aufgrund von Sozialhilfemissbrauch. «Bezüglich Sozialhilfequote befindet sich Windisch sehr nahe beim kantonalen Durchschnitt. Bei den strukturellen Begebenheiten ist das eine bemerkenswerte Leistung», schloss Graf.