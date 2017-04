Am Anlass gefördert werden soll der Austausch zwischen Menschen, Gruppen und Organisationen, die anpacken und verändern wollen. Entstehen soll zudem ein Netzwerk zwischen Menschen, die das gemeinsame Ziel haben, Versöhnung zu schaffen, um Krisen und Konflikte zu bewältigen. «Bei diesem Anlass geht es nicht darum, die aktuelle politische Lage im Nahen Osten zu analysieren, sondern darum, wie jeder, der möchte, helfen kann», erklärt Stefan Bamberger aus Birr.

Hilfseinsätze in Jordanien

So bietet die Stiftung beispielsweise Hilfseinsätze auf freiwilliger Basis in Flüchtlingscamps in Jordanien an. Diese Einsätze werden ein Schwerpunktthema am 30. April sein. Erklärt werde, wie ein solcher Hilfseinsatz funktioniert, was die Bedingungen sind und wie man sich bewerben kann, sagt Stefan Bamberger. Zudem werden höchstwahrscheinlich Freiwillige, die diese Woche noch in Jordanien weilen, über ihre Arbeit vor Ort berichten.

In Jordanien befinden sich über eine Million syrische Flüchtlinge, davon sind rund 50 Prozent Kinder. Die aktuellen Ereignisse in Syrien dürften zu einem weiteren Flüchtlingsstrom Richtung Jordanien führen. Noiva engagiert sich vor Ort mit Kinderbetreuung, Englisch- oder IT-Kursen, Kulturanlässen oder auch medizinischer Hilfe. Seit dem Dezember 2014 realisierte die Stiftung 30 Hilfseinsatzwoche. Dabei wurden nach eigenen Angaben 100 Häuser renoviert, 1100 Foodpakete abgegeben, 1400 Hausbesuche gemacht und 12 Tonnen Hilfsgüter verteilt. Hilfe vor Ort steht für die Stiftung im Zentrum.

Plattform zum Thema «Umdenken, anders handeln – Brennpunkt Naher Osten» am Sonntag, 30. April, in der Mehrzweckhalle Niedermatt in Birr. Der Anlass ist kostenlos.