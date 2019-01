Ob es mit Anlauf besser geht? Oder doch lieber nur aus dem Stand heraus? Das fragt sich so mancher Mülliger vor seinem grossen Wurf. Sein Tannenbaum ist jedenfalls für alles bereit.

Tannenbäume werden in vielen Haushalten liebevoll und prächtig geschmückt, um während der Weihnachtstage Wärme und Gemütlichkeit in die Wohnzimmer zu zaubern. Sie sind aber auch ideale Wettkampfgeräte, wovon sich jeder am Samstag beim Tannenbaum-Weitwurf auf dem Schulhausplatz überzeugen konnte. Der Verein Pläuschler Club Mülligen organisierte bereits zum vierten Mal trotz ungemütlicher Temperaturen und leichtem Schneefall diesen geselligen Anlass.