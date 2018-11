Entschieden wurde dagegen bereits über eine ganz Reihe von Anträgen, die zu einzelnen Paragrafen der neuen Bau- und Nutzungsordnung gestellt wurden. Am meisten zu reden gab das Hochhauskonzept, das ganz knapp mit 17 zu 16 Stimmen zurückgewiesen wurde auf Antrag von Mirjam Aebischer (SP). Für sie war klar, dass ein solch starker planerischer Eingriff mit weitreichenden Folgen eine breite, öffentliche Diskussion und eine demokratische Legitimierung verlangt.

Noch ist die revidierte Nutzungsplanung nicht im Trockenen in Windisch – trotz intensiver Diskussion im Einwohnerrat am Mittwochabend. Nach über drei Stunden wurde die Sitzung abgebrochen, die Beschlussfassung auf nächste Woche vertagt.

Allenfalls sollte dieses Geschäft, fügte die SP an, sogar den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen zur Abstimmung vorgelegt werden. In der Bau- und Nutzungsordnung würden wichtige Anforderungen für Hochhausbauten nicht festgeschrieben, was einen Gestaltungsfreiraum zulasse, wie er in anderen Zonen nicht bestehe.

Knüppel zwischen die Beine

Ihr Parteikollege Paul Bitschnau wies in seinem einleitenden Votum darauf hin, dass die SP mit gewissen Themen zwar nicht einverstanden sei bei der Nutzungsplanung, viele Punkte dagegen sehr begrüsst würden. Unter anderem nannte er die Innenentwicklung oder die Grünflächenziffer. Alles in allem sprach Bitschnau von einem zukunfts- und tragfähigen Werk. Am Schluss sei es immer ein Kompromiss.

Philipp Umbricht reichte im Namen der FDP eine ganze Serie von Anträgen ein, denn: «Wir wollen Spielraum in das Planwerk bringen für gute, sachgerechte Lösungen.» Für den grössten Teil seiner Anregungen fand er allerdings kein Gehör. Die unterschiedlichen Ansprüche an den Raum unter einen Hut zu bringen, sei ganz schwierig, war sich Umbricht bewusst. Gesamthaft gesehen, bedauerte er, verströme die Vorlage den Geruch von Konservativismus, nicht von Aufbruch. «Man geht nicht den grossen Schritt.» Im Gegenteil: «Möglicherweise blockieren wir uns die Zukunft in vielen Punkten mit kleinen Bestimmungen.» Umbricht erwähnte die Bäume, Baumgruppen und Hecken, die geschützt werden sollen – und somit stehen bleiben. Häufig werde diskutiert, fuhr der FDP-Einwohnerrat fort, über Arbeitsplätze, Gewerbe oder Steuereinnahmen. Anstatt aber Unternehmer zu fördern, würden diesen nun Knüppel zwischen die Beine geworfen.