Sie wollen hoch hinaus, die Brugger Einwohnerräte und der Förderverein Events Brugg (FEB). Genau 8,4 Meter hoch.

Am Stadtfest spannen sie zusammen für «Die Kiste», eine dreistöckige Holzkonstruktion, die an den beiden Wochenenden Ende August an prominenter Lage an der Schulthess-Allee platziert wird.