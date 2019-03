«Mer göhnd as Fäscht», meinen die Konfettispalter. Ans «Fäscht» – ans Turnfest genauer – geht auch die Kita Tatzelwurm. «Füür ond Flamme förs Fäscht» ist die Spielgruppe Heubürzel. Und auch die Kinder der Malergruppe Westquartier in ihren buntbeklecksten Übergwändli und den grünen, papierenen Malerhüten auf den Köpfen zieht es ans Fest. Aber schliesslich steht ja die Brugger Fasnacht 2019 unter dem Motto «Mer göhnd as Fäscht». Und zudem stehen Brugg erhebliche Festivitäten bevor.

Punkt 13.57 Uhr – warum eigentlich? – setzt sich beim Schönegg der grosse Umzug, mit seinen 40 Nummern, zweifellos der Höhepunkt der Brugger Fasnacht, in Bewegung am Sonntag. Schön ausgewogen zur einen Hälfte Gruppen und Wagen und zur andern Hälfte Guggenmusiken, wie der Speaker sagt. Allen voran paradieren natürlich die Konfettispalter und die Hexen, die vor kurzem noch auch dieser Zeitung die Leviten gelesen haben, an den trotz etwas unsicherem Wetter beachtlichen Publikumsspalieren vorbei. Und Schlag auf Schlag folgen sich Wagen und Guggen.