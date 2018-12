Nach einjähriger Bauzeit kann der Erweiterungsbau der Alterswohnungen am Kastanienweg in Lupfig eingeweiht und allen Interessierten am Tag der offenen Tür vorgestellt werden. Der Vorstand der Genossenschaft Kastanienbaum lädt die Bevölkerung ein auf kommenden Samstag, 8. Dezember , 11 bis 14 Uhr. Es besteht auch die Möglichkeit, so der Vorstand der Genossenschaft Kastanienbaum, eine möblierte Musterwohnung zu besichtigen. Allen Besucherinnen und Besuchern wird ein Getränk und eine Wurst vom Grill offeriert. Die grosszügigen 2½-Zimmer-Wohnungen können ab Januar 2019 gemietet werden. Weitere Auskünfte dazu finden sich auf der Homepage www.wohnen-fuer-fortgeschrittene.ch oder direkt bei Gaby Güntert, Marugg + Imsand Treuhand Baden, Telefon 056 225 03 03.

Am Kastanienweg in Lupfig sind nun total 23 Mietwohnungen mit 3½ und 2½ Zimmern entstanden. Ermöglicht wurde dieses «Zentrum Alterswohnungen Birrfeld», das auf dem Altersleitbild der Region Birrfeld basiert, dank grosszügiger Unterstützung durch die Gemeinde Lupfig.

Nachdem die Spitex Region Brugg AG, Team Süd, ihre Büros Anfang Oktober im Haus 1 bezogen hat, steht für die ältere Generation an idealer Lage mitten im Dorf ein grosszügiges Wohnangebot zur Verfügung, mit umfassenden Dienstleistungen und allen gewünschten Infrastrukturen in Fussdistanz. Der Vorstand der Genossenschaft Kastanienbaum steht den Mieterinnen und Mietern jederzeit beratend zur Seite, organisiert im Gemeinschaftsraum drei- bis viermal im Jahr einen Event, jeden Monat eine Kaffeerunde und vieles mehr.

Einweihung Erweiterungsbau Alterswohnungen Lupfig am Samstag, 8. Dezember, 11 bis 14 Uhr.