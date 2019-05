Im Aargau bekannt ist Claudia Bandixen vor allem als ehemalige Präsidentin des Kirchenrats der Reformierten Landeskirche Aargau (2003 bis 2012). Zudem hat sie regional Selbsthilfegruppen für Migrantinnen konzipiert und geführt, hat sich bis auf nationale Ebene für die Palliative Care eingesetzt und deren Gestaltung im Aargau wesentlich beeinflusst. Seit 2012 ist sie Direktorin des evangelischen Missionswerks Basel «Mission 21». Das Werk engagiert sich weltweit für die Friedensförderung, bessere Bildung, Gesundheit und gegen Armut, besonders für Frauen. Zudem leistet es Bildungsarbeit in der Schweiz.

Ende Juni geht Claudia Bandixen als Direktorin der «Mission 21» in Pension. In dieser Funktion war und ist sie oft international unterwegs, besucht dabei Gebiete wie Nordnigeria, den Kongo oder den englischsprachigen Teil Kameruns, wo sie «auf fast nicht beschreibbare Zustände» trifft. Als Direktorin der «Mission 21» hat sie zudem mit vielen internationalen Persönlichkeiten zu tun. Nun soll der Schritt in die Politik erfolgen.