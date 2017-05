Viele nutzten am gestrigen Sonntag den Gratis-Shuttle-Dampfzug des Vereins Mikado, der die kurze Strecke zwischen dem Bahnhof Brugg und dem Bahnpark-Areal in der Unterwerkstrasse schnaufend und pfeifend zurücklegte und bei seiner Ankunft Objekt zahlreicher Hobbyfotografen und -filmern wurde. So eingestimmt auf eine Reise in die Zeit, in der das Bahnfahren noch romantisch war, erwarteten rund 40 Helfer die Besucher, um ihnen bei strahlendem Sonnenschein einen unvergesslichen Sonntag zu bereiten am Tag der offenen Tore.