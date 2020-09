Alphabetische Reihenfolge bei der SP Bezirk Brugg: «Guter Listenplatz ist kein Erfolgsgarant»

Doch warum hat sich die SP Bezirk Brugg überhaupt für diese Listengestaltung entschieden? Co-Präsident Sacha Schenker sagt: «Mit der alphabetischen Anordnung der Kandidierenden nach den beiden Bisherigen hat sich die SP in diesem Jahr für eine traditionelle Listengestaltung ohne versteckte Botschaften entschieden.» Mit dieser sofort erkennbaren Logik erhielten alle auf dem Wahlzettel dieselbe Aufmerksamkeit.

Völlig anders sieht die Listengestaltung der SP Bezirk Brugg aus. Hinter den beiden Bisherigen – Dieter Egli (Windisch) und Martin Brügger (Brugg) – ist die Auflistung alphabetisch. Mit der Folge, dass erst auf dem vierten Listenplatz die erste Frau aufgeführt ist: die Jungsozialistin Flavia Brogle (Brugg). Der dritte Platz gehört dem politisch nicht unbekannten Paul Bitschnau (Windisch). Luzia Capanni aus Windisch will die Wahl in den Grossen Rat schaffen. Sie muss sich aber mit Listenplatz 5 von 10 zufrieden geben.

prev next

Nur drei Kandidierende erscheinen mit Kopfplakaten

Nicht dieselbe Aufmerksamkeit erhalten die Kandidierenden aber im Wahlkampf. Gefördert werden Egli, Brügger und Capanni. «So gibt es beispielsweise nur von diesen drei Kandidaten Kopfplakate – sei es am Strassenrand, im Postauto oder online», sagt Schenker. Die gewählte Listengestaltung werde von allen zehn Kandidatinnen und Kandidaten mitgetragen. Nach dieser Vorgehensweise hat ein Kandidat wie Noah Zurfluh also praktisch keine Chance, auf einem der vorderen Listenplätze zu landen.

Bei der SP Bezirk Brugg sieht man das aber nicht so eng: «Ein guter Listenplatz ist noch kein Erfolgsgarant», sagt Schenker. «So wurde Martin Brügger 2012 vom Listenplatz 4 aus neu in den Grossen Rat gewählt – bei damals schon nur zwei SP-Sitzen.» Mit Luzia Capanni – Fraktionschefin im Windischer Einwohnerrat – habe man eine kompetente und bestens geeignete Kandidatin für das Amt als Grossrätin gefunden, die man im Wahlkampf in den Vordergrund stelle. «Nachname oder Listenplatz spielen dabei keine Rolle», findet der Co-Präsident. Die Diskussion rund um die Listengestaltung werde immer wieder geführt. Die SP sei offen für Veränderungen und werde dieses Thema bei den Einwohnerratswahlen 2021 wieder aufnehmen und basisdemokratisch entscheiden.

Erschwert die alphabetische Reihenfolge also die Wahl einer Frau bei der SP, die sich die Frauenförderung auf die Fahne geschrieben hat? «Unsere Ziele sind die Wahl von Dieter Egli in den Regierungsrat sowie das Halten der zwei SP-Sitze im Bezirk Brugg», sagt Schenker. Mit einer offensiven Wahlkampagne wolle man Luzia Capanni zum Einzug in den Grossen Rat verhelfen. Im Übrigen bestünde die Liste aus fünf Frauen und fünf Männern.