Die Mandacher haben sich nämlich Grosses vorgenommen. Vogt rechnet mit 6000 Besuchern. Eine grosse Zahl für ein kleines Dorf wie Mandach. Alle ziehen am gleichen Strick, «anders wäre es nicht möglich», sagt Vogt, die in Mandach aufgewachsen ist, wegzog und vor knapp zwei Jahren wieder zurückkam. Fast jeder Bewohner von Mandach ist irgendwie beim Dorffest eingespannt, sei es als Mitglied eines Vereins, als Helfer oder sonst sicher als Besucher. «Der Zusammenhalt im Dorf ist gross», sagt Vogt.

Nun steht das Dorffest tatsächlich vor der Tür. Am kommenden Wochenende, vom 3. bis zum 5. August, verwandelt sich das 330-Seelen-Dorf in ein einziges grosses Festzelt. Bei OK-Präsidentin Sabine Vogt steigt die Nervosität. Die 43-Jährige hat extra Dorffest-Ferien genommen, um sich voll auf die letzten Vorbereitungen konzentrieren zu können. Nur noch kleinere Dinge sind zu erledigen und Vogt hofft, dass sie nichts vergisst.

Ungefähr vier Jahre ist es her, seit das Thema Dorffest in Mandach zum ersten Mal zur Sprache kam. Schnell war man sich einig: «Es ist wieder Zeit für ein Dorffest». Mit dem 800-jährigen Bestehen von Mandach im Jahr 2018 war der perfekte Anlass gefunden.

Im Moment sind die Vereine damit beschäftigt, ihre Beizen aufzubauen. Dabei wird kein Aufwand gescheut. So baut etwa der Turnverein eine doppelstöckige Bar und die Beiz der Guntepirate ist einem Piratenschiff nachempfunden. Nebst den zahlreichen Beizli gibt es viele weitere Attraktionen. So veranstaltet Maja Stürmer Kräuterkurse für Kinder oder nimmt Interessierte auf einen Kräuterspaziergang mit. Ebenfalls kann man sich auf einen historischen Dorfrundgang begeben, die diversen Auftritte auf der Showbühne bewundern oder am Sonntag Oldtimer bestaunen.

Vorfreude pur

Laut Vogt bietet der Anlass eine musikalische und kulinarische Vielfalt an. Sie selber möchte am liebsten jeden Act hören, jede Speise probieren und bei jedem Programmpunkt dabei sein. «Das wird vielleicht nicht klappen», sagt Vogt lachend. Ein Highlight kann sie deswegen auch nicht benennen, für sie sei alles sehenswert. «Ich kann es kaum erwarten», so Vogt.

«800 Johr – e rondi Sach» lautet das Motto des Dorffestes. Laut Sabine Vogt sei man auf das Motto gekommen, da die Jubiläumszahl 800 aus lauter Nullen bestehe, Mandach geografisch gesehen selbst eine eher runde Form habe und es immer rund laufe. «Das passt.»

Das detaillierte Festprogramm finden Sie hier.