Sollte Meier nicht als Stadtammann, jedoch als einfacher Stadtrat gewählt werden, könnte er eine Lehrerstelle in einer anderen Gemeinde annehmen, um das Milizamt mit dem Job zu kombinieren. Doch das hat laut Meier Tücken: Der neue Stadtrat trete sein Amt auf den 1. Januar 2018 an. An der Bezirksschule sei es aber nicht so einfach «passende» Lehrerstellen (Unterrichtsfächer, Anzahl Lektionen) zu finden.

Ausserdem würden Lehrerstellen in der Regel auf August neu besetzt. «Als Familienvater bin ich aber auf ein regelmässiges Erwerbseinkommen angewiesen», betont FDP-Grossrat Titus Meier.