Adressen-Wirrwarr auf Google Maps – doch der Internetriese reagiert nicht auf die Hinweise der Gemeinde

Seit es den Jurapark Aargau gibt, befindet sich dessen Geschäftsstelle im ehemaligen Schulhaus im Bözberger Ortsteil Linn. Früher war die Anschrift «Schulstrasse, Linn». Per 1. Januar 2013 wurde mit der Gemeindefusion daraus offiziell «Linn 51, 5225 Bözberg». Wer die Jurapark-Geschäftsstelle auf Google Maps sucht, findet die Mischform «Linn 51, 5225 Linn». Die neue Postleitzahl und der Ortschaftsname entsprechen dem aktuell laufenden Begehren, wonach der gelöschte Ortschaftsname Linn wiederhergestellt werden soll (die AZ berichtete).

Wissen die Verantwortlichen des Juraparks, dass die Adresse auf Google Maps fehlerhaft ist? Präsident Thomas Vetter vom Trägerverein sagt: «Wir haben, obwohl wir Kenntnis davon haben, diesen Umstand nicht gross hinterfragt.» Solange die Postzustellung einwandfrei funktioniere, würden weder Vorstand noch Geschäftsstelle bei der Gemeinde Bözberg vorstellig werden. Aufgrund der aktuellen Situation mit Covid-19 sind laut Vetter auch keine Probleme mit Besuchern der Geschäftsstelle zu erwarten.

Google reagierte nicht auf zwei eingeschriebene Briefe

Wer sich auf Google Maps in den anderen Ortsteilen umsieht, findet unzählige ähnliche Beispiele in Bözberg. Auf die Frage, warum das so ist, antwortet Frau Gemeindeammann Therese Brändli: «Die Gemeindekanzlei Bözberg hat im 2014/15 der Firma Google zweimal mit eingeschriebener Post einen Ortsplan sowie eine Excel-Datei mit den geänderten Adressen zugestellt.» Die Firma Google habe in Sachen Adressänderung indes nichts unternommen. «Ein Mitarbeiter der Gemeindekanzlei hat dann im ersten Quartal 2016 sämtliche Adressen auf Google Maps angepasst», ergänzt Frau Gemeindeammann. Sie spricht von einem sehr grossen Aufwand, weil jede Liegenschaft einzeln angeklickt und angepasst werden musste.