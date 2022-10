Abu Dhabi Nationales Judo Leistungszentrum spricht von «historischem Erfolg»: Windischer Judoka erkämpft sich Gold Nils Stump gewann beim Grand Slam in Abu Dhabi. Für den Athleten bedeutet dies einen ordentlichen Schub nach vorne in der Olympiaqualifikation für Paris 2024.

Nils Stump gewinnt Ende Oktober Gold am Grand Slam in Abu Dhabi. zvg/Ijf

Der Windischer Nils Stump (-73 kg) meldet sich nach seiner Schulteroperation, der er sich nach den Olympischen Spielen 2021 unterziehen musste, auf höchstem Niveau zurück. «Nach dem geglückten Comeback im Juni und einem optimalen WM-Test im September, wo er die Weltcup-Turniere in Madrid respektive Oberwart gewann, holte er sich nun Gold beim Grand Slam in Abu Dhabi», schreibt das Nationale Judo Leistungszentrum.

Es sei ein historischer Erfolg, denn seit der Einführung der neuen Turnier-Strukturen 2008 sei Stump der erste Schweizer, der auf höchster Stufe den ersten Rang belege. Auf dem Weg zu Gold besiegte er Mark Hristov (BUL), Junlong Gou (CHN), Salvador Cases Roca (ESP), Shakhram Akhadov (UZB) sowie den amtierenden Vizeeuropameister Giovanni Esposito (ITA).

Er bewies seine Wurfqualitäten

Der am Nationalen Judo Leistungszentrum in Brugg trainierende Athlet habe dabei seine Wurfqualitäten bewiesen, konnte er doch alle Kontrahenten auf den Rücken legen und musste nicht mit Strafen taktieren. Für Stump bedeute das Grand-Slam-Gold einen ordentlichen Schub nach vorne in der Olympiaqualifikation für Paris 2024.

Ein Tag zuvor konnte sich auch Fabienne Kocher aus Stilli in die vorderen Ränge kämpfen. Nach zwei Siegen und zwei knappen Niederlagen musste sie sich mit dem fünften Platz begnügen. Auch sie darf sich weitere Qualifikationspunkte für die nächsten Olympischen Spiele gutschreiben lassen.