Abteilung Planung und Bau Das ist der neue Bereichsleiter Stadtentwicklung – er ist in Brugg bereits gut vernetzt Dominic Church tritt seine Stelle bei der Abteilung Planung und Bau Anfang September an. Der 51-Jährige hat auch schon in London, Stuttgart und bei der Stadt Luzern gearbeitet.

Am 1. September beginnt Dominic Church seine Stelle als Bereichsleiter Stadtentwicklung bei der Abteilung Planung und Bau. Bild: zvg

«Die Abteilung Planung und Bau erfuhr per 1. Mai 2023 eine Reorganisation und besetzt derzeit vakante Stellen auf Basis des revidierten Organigramms», schreibt die Stadt Brugg in einer Mitteilung. Der Stadtrat freue sich, nun die Wahl von Dominic Church zum neuen Bereichsleiter Stadtentwicklung bekannt zu geben.

Der in Brugg wohnhafte 51-Jährige studierte an der Universität Stuttgart Architektur, erlangte an der London School of Economics and Political Science einen Masterabschluss in City Design and Social Science und absolvierte an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich das Certificate of Advanced Studies – einen berufsbegleitenden Weiterbildungslehrgang – in Urban Management.

In der Mitteilung heisst es weiter:

«Als Präsident des Quartiervereins Altstadt und Umgebung ist Dominic Church in Brugg bestens bekannt und vernetzt.»

Seit 2015 hat Church als Projektleiter Strategieentwicklung bei der Dienstabteilung Immobilien der Stadt Luzern die Erarbeitung der städtischen Immobilienstrategie sowie die strategische Planung von Schlüsselarealen bis und mit Abgabe im Baurecht geleitet. In London und Stuttgart bildete die Qualitätssicherung in Städtebau und Siedlungsplanung einen Schwerpunkt seiner Berufslaufbahn.

Seit dem 1. Mai gilt für die Abteilung Planung und Bau dieses Organigramm. Organigramm: Stadt Brugg

Dominic Church wird seine Stelle mit einem Pensum von 80% per 1. September antreten. Aktuell sind auf der Website der Stadt Brugg bei der Abteilung Planung und Bau noch folgende Stellen offen: Projektleiter/in Stadtplanung 60-70%, Projektleiter/in Verkehr und Mobilität 60%. Auch die Stelle Abteilungsleiter/in Planung und Bau 80-100% ist zurzeit noch vakant. Stefan Hein, der diesen Posten sechs Jahre lang innehatte, hatte auf Ende Juli gekündigt. Seine Stellvertreterin ist Josefine Spangenberg, Bereichsleiterin Baubewilligungen. (az)