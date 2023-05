Abstimmung «Die Finanzen von Windisch sind gesund»: SP, Grüne und EVP fordern Ja für neue Schulanlage Dohlenzelg Am 14. Mai entscheidet das Stimmvolk über den Kredit für das Neubauprojekt. Laut den drei Fraktionen ist der Bedarf für eine Modernisierung ausgewiesen.

Windischs Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte der SP, Grünen und EVP (es fehlen zwei Personen) empfehlen die Annahme des Verpflichtungskredits. Bild: zvg

Ohne Gegenstimmen hat sich der Einwohnerrat Windisch in der Sitzung vom 18. Januar klar zur neuen Schulanlage Dohlenzelg ausgesprochen. In wenigen Tagen entscheidet nun die Windischer Stimmbevölkerung über den Baukredit für das Projekt: Über flächenmässig doppelt so viel Schulraum wie bisher soll der Neubau mit Doppelturnhalle und integriertem Kindergarten verfügen.

«Der Bedarf für eine Modernisierung ist ausgewiesen», erklären die Fraktionen der SP, der Grünen und der EVP in einer Mitteilung im Hinblick auf die Volksabstimmung am 14. Mai. Die jetzigen Gebäude für Primarschule und Kindergarten sowie die Turnhallen seien baufällig und zu klein, nennen sie als Gründe. Es bedürfe dringend einer zeitgemässen Modernisierung und eines Ausbaus «dieser zentralen Schulanlage».

Die Projektierung sei professionell und unter Einbezug aller Anspruchsgruppen gelungen. Die Planung erfolgte gemäss dem Schreiben vom 3. Mai auf der Basis der langfristigen Schulraumplanung aus dem Jahr 2016. Das aktuell vorliegende Projekt ging als Sieger eines Planerwahlverfahrens hervor und wurde begleitet durch eine Echogruppe. Auch die Schule selbst stehe eindeutig hinter diesem Projekt, welches nun umgesetzt werden soll.

Eine Steuerfusserhöhung ist nicht vorgesehen

Die Fraktionen seien sich bewusst, dass der Neubau mit 35,68 Millionen Franken eine grosse Investition in die Zukunft ist. Die langfristige «Finanzstrategie 2032» des Gemeinderats zeige aber auf, dass dies für die Gemeinde Windisch tragbar ist — ohne dass andere wichtige Investitionen vernachlässigt werden müssten. Auch eine Erhöhung des Steuerfusses sei nicht vorgesehen. Weiter schreiben SP, Grüne und EVP:

«Die Finanzen von Windisch sind gesund.»

Es sei in den letzten acht Jahren gelungen, eine Schuld von 20 Millionen Franken abzutragen und ein Vermögen von 8,3 Millionen Franken zu bilden.

Zu diesem erfreulichen Ergebnis trugen gemäss den drei Fraktionen neben dem kostenbewussten Umgang mit den Steuergeldern auch Umzonungen und Aufwertungen von gemeindeeigenem Bauland sowie weitere Einnahmen im Zusammenhang mit der Revision der Bau- und Nutzungsordnung bei.

Wie bereits in der Vergangenheit würden SP, Grüne und EVP alles daransetzen, dass die Gemeinde Windisch auch in Zukunft über solide finanzielle Grundlagen verfügt. «Die dazu nötigen Entscheide wird der Einwohnerrat unter sorgfältiger Abwägung der gesamten Umstände treffen», heisst es abschliessend in der Mitteilung. (az)