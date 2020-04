Abgeschnitten von der Aussenwelt: «Sicherer vor dem Corona-Virus könnten wir nirgends sein»

Margrit Portmann (77) sitzt in ihrem Zimmer und liest Zeitung. Wartet, bis sie zum Mittagessen in die Gemeinschaftsstube gerufen wird. Jeden zweiten Tag nimmt sie ihre Mahlzeit in ihren eigenen vier Wänden ein. So, wie alle anderen 222 Bewohner des Süssbach Pflegezentrums in Brugg. Nur so kann der nötige Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Distanz ist in Alters- und Pflegeheimen zurzeit überlebenswichtig. Hier wohnen praktisch ausschliesslich Personen, die zur Risikogruppe gehören: über 65 Jährige, zum Teil mit schweren Vorerkrankungen.

Singen hilft gegen Frust

Auf einer anderen Station im Brugger Pflegezentrum lebt Alfred Feuz gemeinsam mit seiner Frau. «Wenns di nimmt, dänn nimmts di», sagt der 90-Jährige besonnen. Anders will er dem Coronavirus nicht begegnen. Schon gar nicht mit Angst. «Wir können ja eh nichts machen – ausser die Massnahmen befolgen.» Wohl ist es ihm, im «Süssbach». Die Abriegelung hält er für richtig: «Besser geschützt könnten wir nirgends sein.»

Feuz ist ein zuversichtlicher Mann. Es gebe auch die anderen im Heim, die jammern, klagen und sich Sorgen machen, sagt er. Und fügt an: «Das hilft in dieser Situation auch nicht weiter.» Am liebsten singt Feuz gemeinsam mit den anderen Bewohnern. Das helfe ihnen, Frust loszuwerden. «Wir machen das normalerweise einmal in der Woche. Jetzt noch, so gut es halt geht mit der Zwei-Meter-Abstandsregel.» Gemeinschaftsspiele sind praktisch zum Erliegen gekommen. Bei «Elfer Raus» oder einem Jass kommt man sich zu nahe. Der Kontakt zu anderen Bewohnern könne aber weiterhin gepflegt werden. Wenn auch vorsichtiger. Distanzierter. Dankbar ist Feuz auch für das Pflegepersonal. «Sie geben in dieser schwierigen Situation alles, um uns zu umsorgen und zu schützen», sagt er.

Margrit Portmann schaltet ihr Radio ein. Das tut sie oft. Sie will informiert sein. Darüber, was ausserhalb ihres geschützten Kokons passiert. Aber nie am Abend. Dann bleiben die Stimmen aus dem Lautsprecher stumm. «Ich bekomme Einschlafschwierigkeiten – es will nicht aufhören zu denken im Kopf», sagt die 77-Jährige.

Margrit Portmann und Alfred Feuz kennen sich nicht. Gemeinsam ist ihnen die Zuversicht, der Blick nach vorn. Auf ein Leben nach dem Ausnahmezustand. Dann wollen sie wieder in die Stadt spazieren, selber Einkäufe erledigen. «Vorher bin ich ab und zu in die Migros gegangen und habe den Familien zugesehen», sagt Portmann. «Der Anblick der Kinder – darauf freue ich mich am meisten.»