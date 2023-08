Abenteuer Schwedischer Sommer hautnah: So war das Lager der Pfadi Brugg Schweden bietet weitaus mehr als Köttbullar. Diese Erfahrung konnten die Pios der Pfadi Brugg Mitte Juli machen, als sie für zehn Tage nach Schweden ins Sommerlager aufbrachen.

Die Pios lernten, ihre Kanus bei Wind und Wetter zu steuern. Bild: zvg

Vom 8. bis zum 18. Juli hatten 13 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren, sowie vier Leiter der Pfadi Brugg die Chance, den schwedischen Sommer im Rahmen eines Pfadilagers zu erkunden. Laut einer Mitteilung der Pfadi Brugg übernahmen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die gesamte Organisation, vom Planen der Zugreise bis zum Erstellen einer Materialliste. Um die Kosten möglichst tief zu halten, entschieden sich die Jugendlichen dazu, Kuchen zu verkaufen. Zudem boten sie Dienstleistungen, wie zum Beispiel Gartenarbeit, an Privatpersonen an.

Eine lange Zugreise über Hamburg und Kopenhagen führte die Pfadfinder und Pfadfinderinnen schliesslich nach Hällefors, das sich 250 km westlich von der schwedischen Hauptstadt Stockholm in der Provinz Örebro län befindet. Auf einem Campingplatz mit Seesicht stellten die Jugendlichen schliesslich ihre Zelte auf.

Es warteten einige Herausforderungen

Mit Kanus erkundeten die Pfadimitglieder viele kleine Seen und übernachteten auf den unterschiedlichsten Zeltplätzen. Die Lagerteilnehmer und -teilnehmerinnen stürzten sich ins Abenteuer. Sie lernten Seewasser abzukochen, gegen starke Wellen anzupaddeln, um nicht zu kentern, und bei Wind und Wetter das Kanu zu steuern. «Wir verliessen unsere Komfortzonen, mussten die Zelte jeden Tag auf- und abbauen», schrieb die Pfadi in ihrem Bericht. «Viele unserer Kleider waren nass und unsere Schlafsäcke kalt und feucht.»

Doch die Jugendlichen stellten sich nicht nur Herausforderungen. Sie nutzten auch die Möglichkeit, das Land und ihr Lager zu geniessen. Typische Pfaditätigkeiten wie das gemeinsame Singen am Lagerfeuer oder zusammen eine Runde im See zu schwimmen, durften ebenfalls nicht fehlen. Auch lernten die Jugendlichen den schwedischen Sommer kennen. Etwas ungewohnt war für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sich an eine neue Tagesstruktur zu gewöhnen, denn in Schweden ist es im Sommer bis spät abends noch hell.

In Schweden ist es im Sommer auch spät abends nicht komplett dunkel. Bild: zvg

Mit kleinem Zwischenstopp zurück nach Brugg

Bald schon neigte sich das Lager dem Ende zu und die Pfadfinder und Pfadfinderinnen mussten sich von dem nordischen Land verabschieden. Doch die Reise war noch nicht vorbei. Auf dem Rückweg verbrachten die 17 Personen noch einen Tag in Kopenhagen. Nach neun Tagen Abenteuer freuten sich wohl alle auf eine Nacht in einem richtigen Bett.

Am nächsten Tag ging es zurück in die Heimat. Am Abend traf die Gruppe letztlich mit vier Stunden Verspätung in Brugg ein. Die Reise war nun beendet, doch die Erfahrungen und die Erinnerungen, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sammeln konnten, werden sie wohl noch eine Weile im Gedächtnis behalten.