Die Weinkeller Riegger AG mit Sitz in Birrhard erhält einen neuen Chef: Christoph Bürki wird per 1. Juni eintreten und ab Oktober die Führung übernehmen. Bürki verfügt laut einer Medienmitteilung über langjährige Erfahrung in Führungspositionen im Detail- und Fachhandel. «Seine Aufgabe ist es, die Weinkeller Riegger AG auf ihrem erfolgreichen Weg kontinuierlich und eigenständig weiterzuentwickeln», heisst es. Zum Führungsteam zählen auch in Zukunft Karin Riegger und Urs Bertschi. Beide gehören seit vielen Jahren zum Management.

Die Weinkeller Riegger AG bietet ein ausgesuchtes Angebot von fast 1000 Weinen. Für über 50 Produzenten ist sie Vertriebspartnerin für die Schweiz. Zu Rieggers Hauptkunden zählen Restaurants, Hotels, Vinotheken und andere Weinhändler, Firmen wie auch Privatkunden. Der aktuelle Vorsitzende der Geschäftsleitung, Ueli Eggenberger, wird per 1. Oktober die Position als Leiter Projekte Wein bei der Transgourmet Schweiz AG einnehmen. Eggenberger wird sich gemäss Medienmitteilung neben strategischen Themen im Bereich des Fachhandels Wein auch mit der konzeptionellen Weiterentwicklung des Weingeschäfts in den Prodega/Growa Cash+Carry Märkten beschäftigen.

Transgourmet Schweiz hat die Weinkeller Riegger AG im Januar dieses Jahres übernommen und ist ein führendes Unternehmen im Schweizer Abhol- und Belieferungsgrosshandel. (az)