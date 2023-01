Ab Mai in Brugg Überall in der Stadt verteilt, laden die Bänklein zum Verweilen ein: Hier sollen sich die Menschen wieder näherkommen Der Gewerbeverein Brugg hat eine Bänkli-Aktion lanciert. Christina Thomann erzählt als Mitglied der Detailhandelsgruppe, wie sie auf die Idee kam und was die Leute ab Mai im Zentrum erwartet.

Papeterie-Inhaberin Christina Thomann hatte die Idee mit den Bänklein. Bild: Noah Merz

Ab kommenden Mai sollen in der Stadt Brugg vor diversen Geschäften vom Neumarktplatz über den Credit-Suisse-Platz bis in die Altstadt, die Passantinnen und Passanten auf bunte Holzbänklein stossen. Lanciert wurde die sogenannte Bänkli-Aktion im Juni 2022 von der Detailhandelsgruppe des Gewerbevereins Brugg.

Den Anstoss für das Vorhaben gab aber schon ein Jahr zuvor Christina Thomann, Vorstandsmitglied des Vereins und Geschäftsführerin der Büpa AG. «Auf die Aktion kam ich bereits während der Coronazeit. Ich bemerkte im Laufe der Zeit, wie sich die Leute auseinanderlebten und voneinander auf Abstand gingen.»

Für die Bänkli gibt es Sponsoren

Durch die geplante Aktion sieht sie nun die Gelegenheit, dass die Menschen wieder näher zusammenrücken und Gespräche führen. Auch sollen die Attraktivität des Einkaufsstandorts Brugg gesteigert und Leute von ausserhalb der Region Brugg angelockt werden. Bis zur Anmeldefrist Ende Dezember haben sich gemäss Thomann 28 Mitglieder des Gewerbevereins Brugg an der Aktion beteiligt. Darunter der Verein Tourismus Region Brugg.

Demnach erhalten die Gewerbe voraussichtlich auf Ende Februar ihr Bänklein. Die Schreinerei Neuhof aus Birr und die Schreinerei Spicher aus Brugg, beide Mitglieder des Vereins, sind für die Herstellung zuständig. «Derzeit werden zwei Varianten in den Längen 80 und 120 Zentimeter produziert», sagt Thomann.

Weil einzelne Unternehmen weniger Platz verfügen, hat man sich für ein grosses und kleines Modell entschieden. Die Kosten in der Höhe von 490 bis 540 Franken übernehmen einige Betriebe selbst. Für die restlichen Bänklein kommen Mitglieder des Gewerbevereins auf.

Die Unternehmen sollen sich kreativ zeigen

Doch die Holzbänklein sollen nicht nur gekauft und aufgestellt werden. Auch die Kreativität der Teilnehmenden ist gefordert. «Nach der Zustellung haben die Unternehmen zwei Monate Zeit zur Verfügung, ihr Bänklein nach eigenen Vorstellungen zu dekorieren», erzählt das Vorstandsmitglied.

Thomann selbst hat schon einige Ideen mit ihrem Team besprochen und Entwürfe auf ein Papier skizziert. Schliesslich beteilige sich das ganze Team an der Aktion. Wohin die Büpa AG im Stadtzentrum ihr bemaltes Bänklein stellen wird, ist noch nicht klar.

Läuft alles nach Plan, lassen sich zwischen Mai und Oktober alle neuen Sitzgelegenheiten in Brugg finden. Nun wartet der Gewerbeverein auf die Bewilligung der Stadt. Bis dahin dürfen sich die Stadtbesuchenden schon einmal Gedanken machen, wo sie sich in Brugg an einem heissen Sommertag am liebsten niedersitzen würden.