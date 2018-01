Die neue Marktleiterin der Migros Windisch heisst Tamara Kottmann. Ihr Vorgänger Sebastian Kontchupe wechselt per 1. Februar als Chef zur Migros-Filiale in Frick. Die 31-jährige Kottmann arbeitete zuletzt zwei Jahre lang in der Filiale Mutschellen als stellvertretende Marktleiterin. Zuvor war sie während sieben Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei der Migros Fislisbach engagiert. Ihre Migros-Karriere hatte Kottmann im Frühling 2007 im MMM Tivoli in Spreitenbach als Kassierin/Verkäuferin lanciert. (CM)