Mit der offiziellen Eröffnung des Pumptracks an der Aegertenstrasse am Samstag waren sich bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen alle einig: Die jahrelangen Bemühungen um die Errichtung haben sich gelohnt. Mit der ersten Anlage dieser Art im Aargau hat Brugg ein Alleinstellungsmerkmal und ein Areal, auf dem alle Generationen Spass haben können.

Das bewiesen schon die Zwei- bis Dreijährigen, die am Samstagvormittag die 160-Meter-Bahn in Beschlag nahmen und sie mit ihren Kinder- und Laufvelos unsicher machten – entweder schon allein oder noch geführt vom Papi. Sie waren niedlich mit anzusehen. Doch als sie den Track für die etwas geübteren Fahrer freigaben, blieb den nicht daran gewohnten Zuschauern wohl beinahe das Herz stehen.

Die aktiven Biker von Velosolutions, dem Unternehmen, das die Brugger Anlage entworfen und gebaut hat, sorgten immer wieder mit ihrer Show für atemberaubende Momente und Augenblicke des Staunens darüber, was die Profis aus der Anlage rauszuholen imstande sind: Sprünge, Drehungen, ja sogar Salti und Überschläge. Immer wieder gab es Szenenapplaus für die aktionsreichen Darbietungen des Teams junger Männer, in dem auch die Lokalmatadoren Serafin Dettwiler und David Kohli mit am Start waren.