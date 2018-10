Brugg und Schinznach-Bad: Diese zwei Gemeinden waren es, die sich beim Kanton gemeldet hatten, weil sie es nicht schafften, das vom Aargauer Stimmvolk angenommene Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG) auf den Beginn des Schuljahrs 2018/19 umzusetzen.

Daraufhin hat der Kanton den beiden säumigen Gemeinden unmissverständlich erklärt, dass der vom Gesetzgeber beschlossene Zeitpunkt der Umsetzung des KiBeG Geltung hat und nicht verhandel- oder erstreckbar ist. Stefan Ziegler, Leiter Kantonaler Sozialdienst beim Departement Gesundheit und Soziales, sagte Anfang September gegenüber der AZ: «Der grundsätzliche Anspruch der Eltern gilt ab dem Schuljahr 2018/19 und kann gegenüber der Wohngemeinde eingefordert werden.»

In Brugg wird der Einwohnerrat demnächst über die KiBeG-Umsetzung auf das Schuljahr 2019/20 entscheiden. Wenige Monate nach der geplanten Umsetzung werden Brugg und Schinznach-Bad per 1. Januar 2020 fusionieren und die Brugger Regeln werden für das ganze Gebiet gelten. Warum bietet Schinznach-Bad bisher keine familienergänzende Kinderbetreuung für Kinder von 0 Jahren bis zum Ende der Primarschule an? Dazu sagt Gemeindeammann Angela Lunginovic: «Bis jetzt gab es einzig eine Randstundenbetreuung.»

Mangelndes Interesse der Bevölkerung

Vor einigen Jahren habe die Gemeinde bereits einen Anlauf betreffend Mittagstisch genommen. «Mangels Interesse seitens Bevölkerung mussten wir dies fallen lassen», so Lunginovic. Für die Gemeinde habe es deshalb keinen Sinn gemacht, für das KiBeG ein eigenes Reglement zu erstellen und dieses nach der erfolgreichen Fusionsabstimmung neu gestalten zu müssen. «Aus diesem Grund haben wir den Ausgang der Fusionsabstimmung abgewartet», erklärt Frau Gemeindeammann.

Wie haben die Eltern darauf reagiert? «Es gab einige wenige Anfragen zur Kinderbetreuung», sagt Lunginovic. Anträge von Eltern für Subventionen sind aber bisher keine eingegangen. Voraussichtlich ab 1. Januar 2019 soll in Schinznach-Bad ein Mittagstisch angeboten werden können. Die Gemeinde hat mit interessierten Eltern Gespräche geführt und noch einmal Daten erhoben. Lunginovic sieht nun angemessene Lösungsmöglichkeiten.