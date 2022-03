Aargauer Verwaltungsgericht Ausnahmebewilligung fällt ausser Betracht: Der umstrittene Kran in Stilli muss weg Das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau beschäftigt sich mit einem Ein- und Auswasserungskran für Boote an der Aare. Die Beschwerde eines Bauherrn wird abgewiesen.

Am Aareufer in Stilli (oberer Bildrand) ist der Ein- und Auswasserungskran für die Wartung von Booten erstellt worden. Archiv AZ

Für die gewerbsmässige Wartung von Booten hätte er zum Einsatz kommen sollen. Doch der Ein- und Auswasserungskran an der Aare in Stilli erhält keine Ausnahmebewilligung und muss beseitigt werden: Das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau hat die Beschwerde des Bauherrn abgewiesen.

Errichtet worden war der elektrisch betriebene Kran aus Metall mit einer Höhe von 5,5 Meter auf einem Betonfundament, das an die bestehende Ufermauer grenzt.

Kran wurde ohne Bewilligung erstellt

Die Geschichte geht über fünf Jahre zurück: Im Herbst 2016 wies der Gemeinderat Villigen das Baugesuch für die Errichtung des Ein- und Auswasserungskrans ab. Zuvor hatte das Departement Bau, Verkehr und Umwelt die erforderliche kantonale Zustimmung verweigert für das Vorhaben ausserhalb der Bauzone.

Zwei Jahre später stellte der Gemeinderat fest, dass der nicht bewilligte Kran trotzdem erstellt worden war. Auf die Aufforderung, diesen zurückzubauen, reichte der Bauherr ein Wiedererwägungsgesuch ein und bat um eine nachträgliche Bewilligung. Der Gemeinderat trat stillschweigend auf das Wiedererwägungsgesuch ein und leitete das nachträgliche Baugesuch zur Beurteilung an die kantonale Abteilung für Baubewilligungen weiter.

Kantonale Abteilung ordnete Rekultivierung an

Diese wies das nachträgliche Baugesuch Ende 2018 allerdings ab und ordnete den vollständigen Rückbau des Krans einschliesslich Rekultivierung der betroffenen Fläche an. Die vom Bauherrn dagegen erhobene Beschwerde wies der Regierungsrat im 2019 ab.

Der Bauherr wiederum gelangte an das Verwaltungsgericht und beantragte, es sei ein Beweisabnahmeverfahren durchzuführen, und gestützt darauf sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Kran zu bewilligen. Im vergangenen August führte das Verwaltungsgericht eine Verhandlung mit Augenschein durch und hörte die Beteiligten an. Im Anschluss daran hat es den Fall beraten. Mittlerweile ist der Entscheid publiziert.

Für Bauherr geeignet für gewerbliche Zwecke

Die Vorinstanz kam gemäss Erwägung des Verwaltungsgerichts zum Schluss, dass kein öffentliches Interesse an der Erstellung des umstrittenen Bauwerks ersichtlich sei. In der Nähe befinde sich die Ein- und Auswasserungsstelle «Fahr», die für jedermann kostenlos zugänglich sei. Weiter sei der Kran von der Aarebrücke, vom Wasser und vom Wanderweg an der gegenüberliegenden Uferseite gut sichtbar.

Der Bauherr argumentierte dagegen, die Ein- und Auswasserungsstelle sei für Motorboote nicht – mehr – geeignet, die Uferstelle sei zu seicht. Schon Boote mit nur wenig Tiefgang würden auflaufen. Anders gesagt: Die Stelle sei zwar öffentlich und gratis, aber nicht benutzbar und keine Alternative für seine Zwecke. Überdies sei der Kran überhaupt nicht gut sichtbar. Wenn man nichts von ihm wisse, entdecke man ihn auch nicht. Für gewerbliche Zwecke eigne sich der Kran bestens, um die Boote aus dem Wasser zu heben und den Unterhalt vorzunehmen.

Private Interessen müssen hinter öffentliche treten

Der Kran könne aufgrund der beabsichtigten Nutzung als Bootswartungseinrichtung nicht als «der Gewässernutzung dienende Kleinanlage» und standortgebunden qualifiziert werden, kommt nun das Verwaltungsgericht zum Schluss. Die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Kran und dessen Nutzung müssten hinter die öffentlichen Interessen zurücktreten. Ein Standort dermassen nahe beim Gewässer erscheine schlicht nicht als geeignet für solche potenziell umweltschädlichen Unterhaltsarbeiten.

Kurz: Der ausserhalb der Bauzone und im Gewässerraum situierte Ein- und Auswasserungskran, für den keine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann, sei innerhalb der von der Vorinstanz bestätigten Rückbaufrist zu beseitigen, fasst das Verwaltungsgericht zusammen. Der Entscheid kann beim Bundesgericht angefochten werden.