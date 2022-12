Aargauer Obergericht Bezirksgericht Brugg gibt Fall ab – wegen Befangenheit Das Bezirksgericht Brugg hätte einen Strafbefehl gegen einen Rechtsanwalt beurteilen müssen. Doch die Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten beantragten, in den Ausstand treten zu dürfen ‒ sie hatten schon gemeinsam mit dem Beschuldigten Verfahren bewältigt. Das Obergericht entschied darüber.

Das Bezirksgericht Brugg hätte einen Strafbefehl gegen einen Rechtsanwalt beurteilen müssen. Sandra Ardizzone

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall führte die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach gegen einen Rechtsanwalt eine Strafuntersuchung durch. Den erlassenen Strafbefehl sollte das Bezirksgericht Brugg beurteilen.

Doch weil es sich beim Beschuldigten um einen Rechtsanwalt handelt, «der mit einem Verfahren in der Geschäftskontrolle des Bezirksgerichts Brugg verzeichnet sei und mit dem beide Gerichtspräsidentinnen beziehungsweise der Gerichtspräsident periodisch Verfahren bewältigen würden», wie das Obergericht schreibt, ersuchten diese – Chantale Imobersteg, Gabriele Kerkhoven und Sandro Rossi – darum, in den Ausstand treten zu dürfen und dass das Verfahren an ein anderes Bezirksgericht überwiesen wird.

In seinem kürzlich publizierten Entscheid hiess das Obergericht dieses Gesuch gut. Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden müsse, habe Anspruch auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht, schreibt es. Die berufsbedingte Beziehungsnähe der Mitglieder des Bezirksgerichts Brugg mit dem Beschuldigten sei offensichtlich und vermöge den objektiven Anschein der Befangenheit zu begründen, erklärt das Obergericht seinen Entscheid.