So die Herren, sind wir hungrig oder durstig?», fragt Servicefachfrau Stella, kneift die Augen zusammen und sieht uns die Antwort schon an: «Ich bring einmal die Karte.» Auf dem Sims stehen grinsende Säuli aus Ton, auf Seite 1 steht in Computer-Schnürlischrift der Grund, warum wir an diesem Freitagabend im November nach Thalheim gefahren sind: «Metzgete im Weingarten». «Dürfte ich noch etwas Sauce nachbestellen?», fragt der Gast in roter Arbeitskleidung am Tisch nebenan. «Natürlich, Monsieur!», sagt Stella und liefert flink. Derweil haben wir die Qual der Wahl: Blutwurst? Leberwurst? Beide in klein, dafür im Duett? Bratwurst? Rauchwurst? Und Sauerkraut oder Rösti oder Apfelschnitze dazu? Oder zwei von beiden? Oder doch grad die Schlachtplatte nehmen?

Dem Reporterkollegen fällt der Entscheid noch schwerer: Er kam spontan mit, hatte aber schon etwas gegessen. Ich muss die obligate Blutwurst mit Rösti und Apfelschnitzen haben. Und er nimmt, «werom au ned!», ein Paar Rauchwürstli. «Eine gute Wahl», bestätigt ihn Stella mit weisem Nicken. Im Saal nebenan sitzen vier Gesellschaften bei Tisch. Leere Teller, volle Bäuche. Einzig im Weinglas hat es noch Platz für Nachschub.

Hochburg seit 50er-Jahren

12 Stunden vorher sitzt René Wassmer, Wirt des Restaurants Weingarten, am Stammtisch und sagt: «Nach Thalheim kommt die ganze Welt. Südafrika, Amerika, Asien. Die Asiaten machen das zu Hause scheinbar auch.» Am Abend wird es immerhin eine Tessiner Autonummer sein, die auf dem Parkplatz den Bekanntheitsgrad der Thalner Metzgete manifestiert. Alle paar Sätze klingelt das Telefon: «Wygarte Wassmer?» Es sind Reservationen für denselben Abend, für den Montag, für das nächste Wochenende. 60 Prozent des Jahresumsatzes macht Wassmer während der Metzgete-Saison, die traditionell am Donnerstag vor dem Eidgenössischen Bettag beginnt und elf oder zwölf Wochen dauert. Heuer noch bis zum 28. November.

Seit den 50er-Jahren ist das Dorf im Grünen zwischen Aarau und Brugg bekannt als Metzgete-Hochburg im Aargau. Bestes Beispiel: Sogar für Freiämter, die zu Hause ein ebenso reiches Metzgete-Angebot haben, war klar, dass man mindestens einmal im Jahr nach Thalheim kommt. Waren es einst vier spezialisierte Gaststätten, sind es heute mit dem «Weingarten» und dem «Schenkenbergerhof» noch deren zwei. Doch die Metzgete als Treffpunkt eines ganzen Kantons hat sich über die Jahre gehalten, ja sie ist zuletzt gar wieder beliebter geworden: «Es zieht Jahr für Jahr mehr an», sagt Wirt René Wassmer. Gastro-Aargau-Präsident Bruno Lustenberger bestätigt: «Ja, die Nachfrage hat eindeutig zugenommen».