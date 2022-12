Aargauer im Ausland Zuerst Skilehrer, dann Firmengründer für luxuriösen Holzbau: «Meine Schweizer Zimmermann-Lehre war in den USA Gold wert» In Vail im US-Bundesstaat Colorado lernte Balz Arrigoni aus Schinznach-Dorf seine Ehefrau Christina in einer Après-Ski-Bar kennen. Mit ihrem Unternehmen, das sich auf Luxusbauten mit europäischen Hölzern in den USA spezialisiert hat, sind die Arrigonis im ganzen Land tätig. Der Chef sagt, was ihm derzeit besonders wichtig ist.

Balz Arrigoni von Schinznach-Dorf lebt mit Ehefrau Christina und den beiden Söhnen Luke (links) und Tim in Vail. Bild: zvg

Die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, faszinierte Balz Arrigoni aus Schinznach-Dorf schon als junger Mann. Kaum hatte er seine Lehre als Zimmermann abgeschlossen, reiste er 1995 im Alter von 23 Jahren nach Vail im US-Bundesstaat Colorado. In diesem Skiort im Eagle County hatte er einen Job als Skilehrer gefunden. Ans Auswandern dachte er damals überhaupt nicht.

Nach dem ersten Winter in Vail ging der junge Handwerker nach San Diego, um für seine ehemalige Gastfamilie, bei der er während eines Sprachaufenthalts wohnte, ein Haus zu zimmern. Den darauffolgenden Winter arbeitete Balz Arrigoni wieder als Skilehrer in Vail. Ein Kunde half dem Aargauer, 1998 die Firma Arrigoni Woods zu gründen. An den guten Tipp, in Amerika nur das zum Geschäft zu machen, was man mit den eigenen Händen tun kann, erinnert sich Balz Arrigoni noch heute, wenn er vor einer herausfordernden Aufgabe steht.

«Meine Schweizer Zimmermann-Lehre war in den USA Gold wert», stellt der Schinznacher rückblickend fest. Als Einmannbetrieb führte Balz Arrigoni zu Beginn kleinere Holzarbeiten und Bodeninstallationen selbst aus. Mit einem Schuhkarton voller Quittungen ging er am Ende des ersten Geschäftsjahrs zu einem Buchhalter. Und der fragte: «Hast du überhaupt Geld, um allfällige Steuern zu bezahlen?»

Zwölf Büroangestellte und eine grosse Gruppe Handwerker

Seine Ehefrau Christina lernte Balz Arrigoni während der Skiweltmeisterschaft 1999 in Vail kennen. Sie kam mit dem Fernsehsender ORF und arbeitete in einem österreichisch geführten Hotel. Mit einem Schmunzeln erzählt der Aargauer: «Glücklicherweise war ein Teil des Hotels auch eine bekannte Après-Ski-Bar. Nach der anstrengenden Skilehrer-Tätigkeit haben wir uns in der Bar regelmässig aktiv erholt.» Heute ist Christina eine wichtige Stütze bei Arrigoni Woods. Seit vielen Jahren führt sie das Büro und die Finanzen. «Meine Frau hat sehr viel zum Erfolg unserer Firma beigetragen», betont Balz Arrigoni.

So präsentiert sich die Firma von Balz Arrigoni in den sozialen Medien. Video: Youtube

Seine Holzbaufirma hat sich in der Zwischenzeit auf die Verarbeitung von europäischem Holz spezialisiert. Das mittelgrosse Unternehmen besteht aus zwölf Büroangestellten sowie einer grossen Gruppe von Bodenlegern, «Finishers» und Schreinern. Der 49-jährige Chef sagt:

«Wir importieren unser Holz aus Österreich und Bayern, hauptsächlich wegen der guten Qualität und weil wir so genau wissen, wo das Holz herkommt.»

Die meisten Aufträge bekommt die Firma Arrigoni Woods von Privaten, um hochwertige Parkettböden zu verlegen, den Innenausbau mit schönen Hölzern zu gestalten oder sogar ganze Häuser zu bauen. In grossen Städten sind es auch kommerzielle Kunden, welche die talentierten Handwerker von Arrigoni Woods engagieren. Die entsprechenden Villen sind über das ganze Land verstreut.

Blick in den Showroom der Firma Arrigoni Woods. Bild: zvg

Besonders stolz ist Balz Arrigoni auf das Projekt 180 East 88th Street in New York City. Hier in Carnegie Hill sind 48 Luxus-Wohnungen mit vielen Holzelementen auf halben oder ganzen Etagen entstanden, die einen wunderbaren Blick über den Central Park bieten. Auch der exklusive Innenausbau der Villa des Hoteliers Barry Sternlicht in Miami Beach trägt die Handschrift von Arrigoni Woods.

9 Bilder 9 Bilder Die US-Firma Arrigoni Woods hat sich in New York City um den Holzausbau beim Projekt 180 East 88th Street gekümmert. Bild: zvg

Ein Wohnhaus aus dem Kanton Aargau

Balz Arrigoni lebt mit Christina (47) und den beiden Söhnen Luke (16) und Tim (14) in einem von der Firma Theo Wernli AG in Thalheim erbauten Holzhaus in Vail, der Heimat der weltberühmten Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin.

Das Wohnhaus der Familie Arrigoni in Vail wurde in Thalheim AG von der Firma Wernli vorproduziert. Bild: zvg

Skifahren ist nach wie vor ein grosses Hobby des Aargauers aus dem Schenkenbergertal. Im Sommer ist es das Biken. «Obwohl wir auf fast 2500 Meter über Meer leben, ist das Klima super hier», schwärmt der Vater, der in der Freizeit gerne mit seiner Familie in der Natur unterwegs ist.

Balz Arrigoni beim Wandern mit der Familie in Vail. Bild: zvg

Auch die Arbeit bereitet Balz Arrigoni grosse Freude. «Es ist lässig, mit den Amis zu arbeiten», hält er fest. Was er aus der Schweiz vermisst, sind die kürzeren Distanzen, die öffentlichen Transportmittel, das gemütliche Ambiente in den Berghütten und typische Spezialitäten wie Fondue, Salsiz und Käseschnitten.

Ob Sommer oder Winter, Hauptsache Sport und Bewegung: hier in Vail beim Schneeschuhlaufen. Bild: zvg

Die Familie und die Firma haben das Coronajahr gut überstanden. Balz Arrigoni erzählt: «Ich hatte glücklicherweise das Virus nicht und bin nun geimpft.» In der Schweiz musste er zweimal in Quarantäne, was aber absolut okay gewesen sei. Er ergänzt:

«Für mich ist Corona ein Virus, das mich antreibt, weiterhin mit regelmässigem Sport gesund zu leben sowie geschäftlich agil zu bleiben und die Krise zu nutzen, um noch kreativer zu handeln.»

Existenzängste kamen seit dem Ausbruch der Coronapandemie zum Glück nicht auf. Balz Arrigoni sagt es so: «Wir hatten keine Sorge ausser den Gedanken, wie lange es gehen könnte und was noch kommt.» Da man das selbst ein Jahr später noch immer nicht genau weiss, bleibt diese Ungewissheit bestehen. Der Unternehmer betont:

«Für uns war es wichtig, in der Krise einen guten Zusammenhalt zu haben und jedem das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.»

Denn es gebe genug Beispiele, wo Leute entlassen wurden oder wo sie Lohneinbussen hinnehmen mussten und teilweise noch immer müssen. «Von unserem Team hatte niemand Lohneinbussen, was sich später mit gutem Einsatz wieder auszahlen wird», sagt der Schinznacher überzeugt.

«Ich bin Schweizer und es zieht mich wieder heim»

Balz Arrigoni war erst im März zum letzten Mal in der Schweiz. «Ich komme gerne nach Schinznach-Dorf zu meinen Eltern, Trudi und Paul Arrigoni, und geniesse das sehr», sagt der 49-Jährige. Auch seine beiden Schwestern und deren Familien wohnen in der Region Brugg. Seine Freunde von früher hat er bis zur Coronakrise auch gerne an Sportanlässen getroffen oder an Dorffesten.

Die beiden Söhne Luke und Tim (hinten) fahren Skirennen. Bild: zvg

In diesem Jahr will Balz Arrigoni vor allem gesund bleiben sowie viel Zeit in der Schweiz und mit seiner Familie verbringen. Eine definitive Rückkehr in die Schweiz steht für die vierköpfige Familie im Vordergrund. «Obwohl ich schon länger davon träume, kommen wir der Sache nur in Babyschritten näher», sagt er. Eine definitive Rückkehr würde für Balz Arrigoni auch etwas mehr Ruhe bedeuten. «In den wenigen Jahren, die ich mit den Kindern noch habe, bevor sie ausziehen, möchte ich unbedingt so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen», sagt der Vater. Für ihn ist es «die schönste Sache im Leben».

In Vail sei das mit all den Geschäftsaktivitäten eher schwierig. Luke und Tim fahren zur grossen Freude von Balz Arrigoni aktiv Skirennen. Nach einem Winter in der Schweiz wollen nun auch die beiden Söhne, die Schweizerdeutsch sprechen, im kleinen Land mit den hohen Bergen bleiben. «Schliesslich bin ich Schweizer und es zieht mich wieder heim», sagt Balz Arrigoni. Eine Option sei auch, auf zwei Kontinenten zu leben. «Damit hätte ich keine Probleme. Wir werden sehen, wo wir als Familie mal landen werden.»