An der Hauptstrasse bei der Postautohaltestelle in Rüfenach hat die Swisscom bis anhin eine öffentliche Telefonkabine betrieben. In den letzten 20 Jahren hat sich die Nutzung dieser Anlage um mehr als 95 Prozent reduziert, heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt. Zurückzuführen sei dieser Umstand vor allem auf die Veränderung im Kommunikationsverhalten, sprich: Mobiltelefonie. Die Swisscom hat deshalb entschieden, den Publifon-Standort diesen Sommer aufzuheben. (AZ)