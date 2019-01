Aus Sicht der Lehrpersonen ist vor allem Karavus für die akute Missstimmung und den Vertrauensmangel an der Schule verantwortlich. Die Briefe mit der Rücktrittsaufforderung gingen an alle Mitglieder der Schulpflege, die Schulleitungskonferenz, alle Lehrpersonen der Schule Windisch, den Gemeinderat sowie den Vorstand der Ortsparteien CVP, FDP und SP.

Es brodelt weiter an der Schule Windisch: Zuerst gab Gesamtschulleiter Philipp Grolimund seine Kündigung per Ende Juli 2019 bekannt, dann demissionierten Schulpflegepräsidentin Judith Zürcher (SP) und Schulpflegemitglied Mirjam Oertli (FDP) per Ende Januar. Die beiden SP-Einwohnerrätinnen, Nadine Fischer und Mirjam Aebischer, verlangten daraufhin den Rücktritt der gesamten Schulpflege. Ab Februar bestünde diese nur noch aus Zeynep Karavus (CVP), Amir Nuredini (FDP) und Suad Maliqi (parteilos).

Erwartungen an Vorgesetzte

Als Lehrpersonen der Schule Windisch seien sie auch informiert über die Anhörungen der Schulpflege mit der Schulleitungskonferenz und dem Schulteam Dohlenzelg in Sachen Anstellung Schulhausleitung Dohlenzelg und Nachfolgeregelung Tamer Pisirici, heisst es in der Einleitung der Briefe. In der täglichen Arbeit mit den Schülern hielten sie sich an den verbindlichen Berufsauftrag und bemühten sich, den Anforderungen gerecht zu werden.

Von der vorgesetzten Behörde erwarten die Lehrpersonen im Gegenzug ein kompetentes Führungsverständnis und überdachte Entscheide, Vertrauen in die Arbeit der von ihr gewählten Lehrpersonen und Schulleitenden, keine Einmischung in die operativen Abläufe sowie anständige und einer Schulpflege gut anstehende Kommunikation auch bei anspruchsvollen Themen. «Diesen Erwartungen entspricht die Mehrheit der aktuellen Schulpflege nicht», steht im Brief. Für getroffene Entscheidungen im Gremium seien alle Mitglieder gleichermassen verantwortlich.

Karavus erfüllt laut den Lehrpersonen diese Erwartungen seit Jahren nicht. Sie führe der Schule nachhaltig mehr Schaden zu, als sie dieser nütze. Die Rede ist von Machtgehabe und gehässiger Kommunikationslage. Die Briefunterzeichner wollen das nicht akzeptieren und fordern deshalb den sofortigen Rücktritt von Karavus.