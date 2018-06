So ein Tag macht natürlich auch durstig. Nur gut, dass es im Festzelt, in der Kaffeestube, im Biergarten oder auch im Weinbrunnen immer etwas zu trinken gibt. Aus dem Turnzelt klingt mitreissende Musik. Drinnen im Zuschauerbereich ist es eng. Barren werden zurecht geschoben, Matten und Sprungbretter ausgelegt und in die richtige Position gebracht. Die Vereine überzeugen hier mit ihren Darbietungen unter den strengen Augen der Schiedsrichter. Als die Männerriege Sulz sich mit viel Muskelkraft am Barren in die Höhe schwingt, gibt es kein Halten mehr, und im Zelt wird vor Begeisterung nicht nur geklatscht, sondern auch gekreischt. Draussen auf der Wiese macht sich die Damenriege aus Windisch mit ihren rotorangefarbenen Taschen und schwarz-weiss gepunkteten Röcken für Ihre Aufführung bereit.

Von Abtwil-St. Josefen bis hin zu Zürich Wiedikon jagen alle Turnvereine an diesem Tag mit verschiedenen Schlägern und Stöcken nach Bällen, werfen mit Wurfgeräten, halten in jeder Position Körperspannung auf dem Schulstufenbarren und bieten mit ihrer Vorführung sich und den Zuschauern etwas ganz Besonderes.