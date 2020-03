61’000 Franken im Minus: Das ist die Bilanz des Stadtfestes – nun informiert das OK über die Gründe

Das Stadtfest Brugg bleibt in Erinnerung. Ende letzten August, Anfang September wurde in der Altstadt ein rauschendes Fest gefeiert, das gut 70 000 Besucherinnen und Besucher anlockte. Viele Vereine überzeugten mit ihren kreativen, aufwendigen Bauten und steckten viel Energie sowie finanzielle Ressourcen in ihren Auftritt. Dem OK ist es zudem gelungen, nebst einem kulturell vielfältigen Programm an beiden Wochenenden einen Top Act zu präsentieren: Luca Hänni am ersten, der Westschweizer Rapper Stress am zweiten Wochenende.

In Erinnerung bleibt das Stadtfest aber auch, weil es finanziell kein Erfolg war. Einerseits für einige Beizli, die grossen Aufwand betrieben hatten (die AZ berichtete), andererseits für den Verein Stadtfest. Gestern Nachmittag hat ein Teil des OKs – Präsident Jürg Baur, Stefan Fischer (Finanzen), Urs Herzog (Festwirtschaft) und René Schneider (Regionalpolizei Brugg) – unter anderem über die nun vorliegende Rechnung informiert. Stefan Fischer gab bekannt, dass man bei den Einnahmen rund 26800 Franken unter dem Budget lag. Budgetiert waren Einnahmen von 1,02 Mio. Franken. Tatsächlich eingenommen wurden 993700 Franken. Bei den Ausgaben wurde das Budget mit 35 500 Franken überschritten. Statt 1,02 Mio. Franken wurden 1,05 Mio. Franken ausgegeben. Insgesamt resultierte somit ein Minus von 61 000 Franken. Weil es in der Kasse des Vereins Stadtfest aber noch 33500 Franken vom letzten Fest 2013 hatte und der Stadtrat die volle Defizitgarantie von 40000 Franken gewährte, bleiben letztlich doch 12 500 Franken in der Kasse übrig. Diese sollen für ein nächstes Stadtfest – vorgesehen ist eines im Jahr 2025 – verwendet werden.

Wenige bezahlte Eintritte am ersten Wochenende

Gründe für die Abweichungen vom Budget gibt es einige: Auf der Einnahmenseite fehlten einige zehntausend Franken, weil am ersten Stadtfestwochenende viele Festbesucher keinen Eintritt lösten oder besser: lösen wollten. Das Konzept des Stadtfest-OKs sah ursprünglich vor, dass man den Festperimeter nicht abriegeln und keine rigorosen Eintrittskontrollen durchführen wollte und auf den Goodwill der Festbesucher setzte. Das rächte sich, wie die Zahlen nun zeigen. «Es war schwierig, die Einnahmen aus den Eintritten zu budgetieren», sagte Stefan Fischer. «Allerdings haben wir mit 450000 Franken zurückhaltend budgetiert.» Insgesamt hat man bei den Eintritten 440000 Franken eingenommen. Denn aus dem ersten Festwochenende lernte man. Am zweiten wurde der Festperimeter praktisch abgeriegelt und überall wurden Kassen aufgestellt. Mittels Aufbieten von Sicherheitspersonal und mehr Helfern gelang der Turnaround.

Knapp 8000 Franken weniger Einnahmen resultierten zudem bei den Standgebühren. Dies, weil die Plätze teilweise weniger Quadratmeter aufwiesen als eingeplant. Wesentlich teurer – 838100 Franken statt 777400 Franken – wurden der Festbetrieb und die Unterhaltung. Konkret: Am zweiten Wochenende musste die AKB-Bühne kurzfristig umgebaut werden, um den Wünschen von Stress zu entsprechen. Zudem sind unvorhergesehene Kosten für die Acts aufgetaucht.

Weniger Ausgaben im Bereich Marketing

Hingegen wurden im Bereich Marketing 30000 Franken gespart. Das erstaunt, wurde das Marketing doch bereits im Vorfeld, aber auch im Nachgang kritisiert. Der Vorwurf: Es wurde zu wenig gemacht. Das will Jürg Baur so nicht stehen lassen: «Die Besucherzahl entsprach unseren Vorstellungen.» Fischer ergänzte: «Nicht vergessen darf man, dass die Top Acts auch als Werbung funktionierten.»

Im Februar suchte René Schneider zudem erneut das Gespräch mit den Altstadt-Bewohnern. «Ihnen gebührt ein grosser Dank, war doch die Belastung enorm für sie.» Die Bewohner erhielten keinen Gratis-Festpass, was für grossen Unmut sorgte. Gemäss OK müsste hier bei einem nächsten Fest eine andere Lösung gesucht werden.

Hinweis

Vom Stadtfest ist noch Deko- material übrig. Die Liste kann man einfordern per E-Mail an info@stadtfest-brugg.ch.