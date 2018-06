Nach 30 Jahren als Primarlehrerin in Brugg geht Barbara Herzog (63) in Pension. Am Mittwochmorgen wurde sie von den Klassen des Schulhauses Stapfer - bzw. des Provisoriums Stapferino - mit Fähnchen, Rosen und dem Brugger Lied in der Schule empfangen.

Abgeholt wurde Barbara Herzog mit einem Mercedes Cabriolet V8, gefahren von Werkdienstleiter Roger Brogli. Ein Highlight für die Lehrerin, die sich schon lange ein solches Auto wünschte: