Bereits heute wird ein Teil des kantonseigenen ehemaligen Armeezeughauses an der Mülligerstrasse in Windisch von der Kantonsarchäologie als Funddepot genutzt, wie die Aargauer Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Mit dem Ausbau des Depots für 1,977 Millionen Franken entstehen auch Spezialarbeitsplätze, damit das Fundmaterial vor Ort bearbeitet werden kann. Die Kantonsarchäologie hat immer weniger Platz, um alle Funde zu lagern.