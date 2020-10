19-Jährige Windischerin glaubt an die grosse Liebe – und sucht sie im Fernsehen

Am Montag um 20.15 Uhr ist es wieder so weit: Sendestart der diesjährigen Bachelor-Staffel. Es ist bereits die neunte Staffel der Datingshow in der Schweiz. In zehn Folgen buhlen 17 Frauen auf dem Privatsender 3+, der wie diese Zeitung zu CH Media gehört, um die Gunst von Bachelor Alan Wey.

Eine davon ist Julia aus Windisch. Mit ihren 19 Jahren ist sie die jüngste Kandidatin der Staffel. «Das Singleleben ist nichts für mich», gibt die junge Frau offen zu. Erst kürzlich hatte sie sich von ihrem Freund getrennt. Dann bewarb sie sich als Kandidatin für die Kuppelsendung.

Aus ihrem Umfeld wusste nur gerade ihr Mami darüber Bescheid. «Sie war zwar überrascht, dass ich beim Bachelor mitmachen will, steht mittlerweile aber absolut hinter mir», sagt Julia. Für welchen Mann sie sich bewirbt, wusste sie damals noch nicht. Der Bachelor wird den Frauen jeweils erst mit Beginn der Dreharbeiten vorgestellt.