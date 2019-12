150 Kilogramm pro Tag: Dieser Reis aus dem Aargau ist ein Verkaufsschlager

Seit der Villiger Gemüseproduzent Max Schwarz AG am Samichlaustag mit dem Reisverkauf begonnen hat, haben schon unzählige Kunden den Hofladen mit zwei Stoffsäckchen voll Wasserschlossreis zwischen knackigen Salaten und erntefrischem Gemüse verlassen. Bestimmt lagen einige dieser weissen Säckchen auch als Geschenk verpackt in den warmen Stuben unter dem Weihnachtsbaum. Der Risottoreis der Sorte Loto ist in Beuteln à 500 Gramm abgepackt und kostet Fr. 6.70. Erhältlich ist er jeweils am Freitagabend ab Produktion an der Schürmattstrasse 4 in Villigen oder von Montag bis Samstag im Gartencenter Weber in Kirchdorf. Damit möglichst viele Leute den Wasserschlossreis ausprobieren können, ist die Verkaufsmenge auf zwei Beutel pro Kunde und Einkauf beschränkt.

Bereichsleiter Toni Suter von der Max Schwarz AG ist begeistert. «Der Verkauf läuft extrem gut», sagt er einen Tag vor Heiligabend. «Alle Leute wollen unseren Reis testen.» Insgesamt dürften von der Oktober-Ernte auf dem betriebseigenen Versuchsfeld in Brugg-Lauffohr zirka 2000 Kilogramm Reis in den Verkauf gelangen. «Wenn das so weitergeht, haben wir Mitte Januar schon allen Reis verkauft», fährt Toni Suter fort.