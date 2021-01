15-jährige Aargauerin knackt die Bestzeit – und freut sich nur Minuten darüber

Das Wasser liebte sie schon immer. Ihre ersten Jahre verbrachte Anna Vismara vor allem am See und im Schwimmbad der italienischen Gemeinde Mezzegra. Einmal wies ihre Mutter sie dort an, im flachen Was- ser zu bleiben. Die Tochter gehorchte nicht, kletterte trotzdem ins tiefe Erwachsenenbecken. «Meine Mutter hat sich so erschreckt, dass sie mich gleich zum Schwimmunterricht gezwungen hat», erinnert sich die junge Bruggerin. Damit war der Grundstein für den späteren Leistungssport gelegt.

Mit elf trat Anna Vismara der Nachwuchsgruppe des Aarauer Schwimmclubs Aarefisch bei. Acht Mal pro Woche trainierte sie fortan. Nur hobbymässig ins Wasser zu gehen, kam für sie nicht in Frage: «Wenn ich etwas mache, dann schon richtig.»

Im Oktober trainierten sie statt in der Halle im Freibad

Die Welt des Leistungssports kennt die Schwimmerin von ihren Eltern: Giorgio Vismara und Jenny Gal sind beide Judo-­Trainer und nahmen selbst mehrmals an den Olympischen Spielen teil. «Sie haben mich immer motiviert, Sport zu machen und aktiv zu bleiben.» Es ist ihnen gemäss Anna Vismara aber nie darum gegangen, dass sie eine Karriere in diesem Bereich anstreben solle.

Mittlerweile hat die nun 15-Jährige zehn Gold- und vier Silbermedaillen an der Nachwuchs- Schweizer-Meisterschaft gewonnen. Für ihren Erfolg trainiert Anna Vismara hart: Im Sportgymnasium der Alten Kantonsschule Aarau wechseln sich für sie täglich Schwimm- und Schulunterricht in einem straffen Zeitplan ab. Neben dem Training im Wasser gehören auch zwei bis drei Krafteinheiten, Pilates und Athletik dazu.

«Für Freunde finde ich immer Zeit»

«Meistens gehe ich morgens um Viertel vor Sieben aus dem Haus und komme um neun Uhr abends zurück», erzählt die Bruggerin. Für Wettkämpfe werde sie zudem vom Unterricht am Sportgymnasium suspendiert. «Den Schulstoff muss ich aber meistens unterwegs nachholen.»

Ob es da noch Platz für Hobbys gibt? Vismara sagt: «Ich mache nichts regelmässig, aber für Freunde finde ich immer Zeit.»

Training 2020 nur beschränkt möglich

Die Elite-Schwimmer des Schwimmclubs Aarefisch, wie Vismara es seit dem Sommer ist, trainieren jeweils im Hallenbad Telli in Aarau. Zudem stehen in den Schulferien Intensivwochen an. Bis zu vier solcher Lager gibt es gemäss Website des Klubs pro Jahr im In- und Ausland. Wegen der Coronamassnahmen war das Training 2020 aber nur beschränkt möglich. Um einen dreiwöchigen Lehrgang, der eigentlich im Oktober im Ausland hätte stattfinden sollen, im Telli durchzuführen, war laut Vismara zu wenig Platz. Darum wechselte man ins Freibad Suhr. «Das war schon sehr kalt. Zum Glück war das Becken beheizt», sagt die Schwimmerin aus Brugg.

Langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele

Einen wichtigen Meilenstein ihrer Sportkarriere konnte Anna Vismara im vergangenen Dezember erreichen. An der Langbahn-Winterchallenge in Uster qualifizierte sie sich im Delfin über 50 Meter für die Junioren Europameisterschaften 2021 im Pool. Und brach ihre persönliche Bestzeit und die Aargauer Rekorde.

In Freudentaumel versetzte das die junge Schwimmerin aber nicht. Sie sagt: «Es fühlt sich die ersten fünf bis zehn Minuten gut an, danach ist es nicht mehr speziell. Man trainiert so hart, um besser zu werden, aber wenn man es erreicht hat, geht alles doch wieder zum Normalen über.» Um sich mit Bestzeiten nicht unter Druck zu setzen, sei es wichtig, den Sport nur für sich selbst zu betreiben – nicht für die Eltern oder den Trainer.

Möchte sich nicht ganz dem Leistungssport verschreiben

Langfristig zielt Anna Vismara die Olympischen Spiele an. Pläne für nach dem Abschluss der Maturität hat sie dahingegen noch keine. Momentan könne die Bruggerin sich ein Studium, aber noch keine Fachrichtung vorstellen. Ganz dem Leistungssport verschreiben, möchte Vismara sich nicht – nicht, dass ihr das Schwimmen verleide.