125-Jahr-Jubiläum Wie die junge Ehefrau des Bauernführers eine wichtige Weiche für den nationalen Dachverband stellte Warum der Schweizer Bauernverband, der am 7. Juni 1897 in Bern gegründet wurde, in Brugg zu Hause ist und wie er das Jubiläum feiert.

Er war der erste Bauernsekretär und führte den Schweizer Bauernverband während über 40 Jahren: Ernst Laur-Schaffner (1871–1964) mit seiner Ehefrau Sophie (1875-1960). sbv

Es war an einem Pfingstmontag vor genau 125 Jahren, als sich im Berner Rathaus 281 Bauernvertreter zur Gründung des Schweizer Bauernverbands (SBV) versammelten. Damit sollten die landwirtschaftlichen Interessen gebündelt werden und politisch an Einfluss gewinnen.

Der frisch gewählte Ausschuss sah danach den jungen Landwirtschaftslehrer und Sohn des Spitalverwalters von Basel, Ernst Ferdinand Laur, als Vorsteher des nationalen Bauernsekretariats vor.

Der knapp 27-Jährige teilte jedoch mit, er könne das Amt nur annehmen, wenn das Sekretariat in Brugg angesiedelt werde. Denn seine Ehefrau Sophie (geborene Schaffner) wuchs dort in der Altstadt als Tochter des «Sternen»-Wirts auf und konnte sich einen Umzug nach Bern nicht vorstellen.

Der zweite Kandidat machte einen Rückzieher

In der Folge bemühte sich der Ausschuss um einen anderen Mann für das Sekretariat. Doch Kandidat Hans Moos, Direktor der landwirtschaftlichen Schule Sursee, hatte in der Zwischenzeit eine andere Stelle angeboten bekommen, die ihm besser zusagte.

Nach neuen Gesprächen mit Ernst Laur einigte man sich darauf, das Sekretariat in Bern anzusiedeln, aber Laurs Wohnsitz in Brugg zu belassen. Hans Rüssli schrieb 2014 in einem Rückblick zum 50. Todestag des Bauernführers Ernst Laur:

«1901 erhielt Laur vom Vorstand die Bewilligung, sein Büro definitiv nach Brugg zu zügeln und die Statuten wurden entsprechend geändert.»

Die Arbeit im Bauernverband sei von der ersten Stunde an ein Kampf gewesen, notierte Ernst Laur in seinen Memoiren. Es fehlte vor allem an Geld.

Ernst Laur spricht an der grossen Aargauer Bauerntagung zur Volksabstimmung über den Zolltarif, 1902. Vom Eisi-Platz in Brugg aus fotografiert. zvg/sbv

Zu den Aufgaben des Agronomen gehörte es, Rentabilitätserhebungen durchzuführen und Vorschläge für die Förderung des bäuerlichen Gewerbes aufzustellen. Der Sekretär verbreitete sein selber erfundenes, vereinfachtes Buchhaltungssystem mit doppelt geführter Buchhaltung, in welcher Bauernbetrieb und Bauernhaushalt getrennt waren. So wollte Laur die Bauern zu Unternehmern formen.

Bauernhauptstadt Brugg ist Gründungsort für den europäischen Verband

Er galt als begnadeter Redner, der manchmal gegen den SBV-Vorstand Stellung bezog, etwa 1899 beim Kranken- und Unfallgesetz. So gewann er das Vertrauen der Landwirte. Während der grossen Aargauer Bauerntagung 1902 referierte Laur beim Eisi-Platz in Brugg zur Volksabstimmung über den Zolltarif.

Als geschickter Stratege und dynamischer Manager arbeitete Laur mit Freund und Feind an wegweisenden Vereinbarungen. Er erhielt den Beinamen «achter Bundesrat».

Brugg war 1948 auch Gründungsort des Verbands für Europäische Landwirtschaft (Confédération européenne de l’agriculture). Das Bild zeigt die Teilnehmenden vor dem damals neuen «Haus des Schweizerbauern» an der Laurstrasse. zvg

Ein Verkehrsunfall zwang Laur 1939 zum Rücktritt vom SBV-Direktorium und von seiner Professur. Er blieb aber für die Landwirtschaft aktiv. So wurde er der erste Präsident des 1948 in Brugg gegründeten Verbands für Europäische Landwirtschaft. Nach ihm ist in Brugg eine Strasse benannt. Laur verstarb 1964 an seinem Wohnort Effingen. Er wurde 93 Jahre alt.

Kartoffelanbau für die Weltrekord-Rösti in Bern

Der SBV ist die nationale Dachorganisation der einheimischen Landwirtschaft. Alle kantonalen und überregionalen Bauernverbände, die nationalen Fach- und Produzentenorganisationen sowie diverse weitere landwirtschaftliche Organisationen sind Mitglied – insgesamt über 80 an der Zahl.

Sein 125-Jahr-Jubiläum feiert der SBV in diesen Monaten mit verschiedenen Aktivitäten. Davon findet ein kleiner Teil in Brugg statt. Mirjam Hofstetter, Co-Leiterin Kommunikation, erklärt:

«Einerseits führen wir zwei Gremienanlässe hier durch. Andererseits finden die monatlichen Aktivitäten für die Mitarbeitenden mehrheitlich am Standort Brugg statt.»

Nicht zu übersehen sind aktuell drei Bigbags auf dem Areal des SBV, die Teil eines Weltrekordversuchs sind.

«Hier wächst ein Weltrekord» heisst es auf Bigbags, in denen Kartoffeln für die Weltrekord-Rösti wachsen, am Hauptsitz in Brugg. Michael Hunziker

Zusammen mit den kantonalen Bauernverbänden wurden in der ganzen Schweiz Kartoffeln für das Vorhaben angepflanzt. Am 19. September werden sie anlässlich der «Sichlete» auf den Bundesplatz nach Bern gebracht, wo sie zur grössten Rösti der Welt verarbeitet und an die Passanten abgegeben werden sollen.

Nach dem Personalbestand gefragt erklärt Mirjam Hofstetter: «Von unseren aktuell 128 SBV-Mitarbeitenden arbeiten 110 in Brugg, 5 in Windisch und 13 in Bern.» Zusammen mit der Agrisano-Gruppe (Agrisano Krankenkasse AG, Agrisano Versicherungen AG, Agrisano Prevos, Agrisano Pencas und Agrisano Stiftung), die eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt und nicht direkt der operativen Leitung der SBV unterstellt ist, seien es 231 Mitarbeitende.