Der neue Citroën Aircross steht vor der Salzhaus-Türe. Gross beim Mini-SUV verweilen mag ob des garstigen Wetters aber keiner. Die Gäste der 11. «Salzhus-Usstellig» ziehts schnell hinein ins Warme. Kurzerhand den roten, schweren Vorhang zur Seite geschoben, den tropfendnassen Schirm in die Ecke gestellt, wird man vom weihnachtlich geschmückten Raum begrüsst. Glänzende Sterne baumeln von der Decke, der Raum ist in warmes Licht getaucht.

Stadtammann Daniel Moser wird später in seiner Eröffnungsrede sagen: «Ich kenne das Salzhaus schon lange, doch jedes Mal hat es ein anderes Gesicht.»



Christina Thomann vom «BÜPA», Büro- und Papeteriebedarf, steht am Eröffnungsabend erstmals als OK-Chefin auf der Bühne: «Es ist schön, so viele Gäste hier zu haben», sagt sie. Sie hat das Zepter vom langjährigen OK-Chef Roli Hunziker, «No limit», übernommen und bezeichnet die elf Mitgeschäfter als tolles Team. «Ich habe hier eine grossartige Unterstützung, jeder hat ein Ämtli übernommen.» Mit dieser kleinen Gewerbeausstellung in gediegenem Rahmen bringe man Leute ins Salzhaus, die sonst nicht hier seien. Christina Thomann spricht die heutigen, harten Bedingungen im Detailhandel an und findet es deshalb toll, bei den Kunden zu sein.



Mädchen gestalteten Ausstellung

Mitten im Raum steht ein frisch bezogenes Bett, daneben sind Fix-Leintücher und Bettwäsche in Regalen drapiert. «Die neun Mädchen, die am nationalen Zukunftstag bei uns waren, haben einen Teil der Ausstellung gestaltet», sagt Bea Weber von «gutschlafen.ch». Kurzerhand zückt sie ihr Handy und zeigt Fotos von den dekorierten Betten in ihrem Geschäft in Birr. «Das haben die Mädchen wirklich toll gemacht und deshalb durften sie auch die Regale in der Ausstellung dekorieren.»



Die Bruggerin Bea Weber freut es jedes Mal, wenn Leute zum ersten Mal die «Salzhus-Usstellig» besuchen. «Das ist genau das, was wir wollen», sagt sie und lächelt zufrieden.

Um das Wohlbefinden geht es auch bei Ruth Bertschi von «Energetix». An ihrem Stand fallen vor allem die verschiedenen Schmuckstücke auf: «Das sind Wellness-Produkte, welche die Durchblutung anregen und so das Immunsystem stärken.» Die Gäste interessieren sich in erster Linie für den Schmuck, Ruth Bertschi hat aber auch Schlafmasken oder Magnetsohlen im Angebot.



Haar-Analyse vor Ort

Maria Leone von «il capello» führt vor Ort einer Haar-Analyse durch. «Das habe ich letztes Jahr spontan ins Programm aufgenommen und mache es diesmal von Anfang an», sagt die seit 39 Jahren als Coiffeuse tätige Inhaberin. Für Luzia Vogel von «Vogel Pelze Chappellerie» ist die Ausstellung ein guter Rahmen, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. «Ich habe hier auch schon neue Kunden gewonnen, doch es geht hier in erster Linie darum, Kontakte zu pflegen.» Vor allem Hüte sind wieder im Trend. Das bestätigt Luzia Vogel und fragt sich dennoch, weshalb nur zweckmässige Hüte im Winter und im Sommer zu sehen seien.



Daniel Bhend, Inhaber von «expert Bertschi», zeigte an der Ausstellung die neusten Fernseher sowie das Multi-Room-Konzept, das via App die Lautsprecher in verschiedenen Wohnräumen miteinander verbinden lässt.



Gäste kennen die Aussteller

Heiri und Rosmarie Zulauf aus Schinznach schlendern durch die Ausstellung, sehen sich das eine oder andere an. «Ich bin ein Biker und bin vor allem wegen der Velos hier. Zudem können wir bei unserem Kollegen Konrad Zimmermann von ‹Chalmberger Weine› ein Gläschen degustieren», erklärt Heiri Zulauf. Seine Frau gefällt die Ambiance und die tolle Plattform für die Künstlerinnen und Künstler der «HobbyArt» im oberen Stock des Salzhauses.



Sie selbst malt auch und weiss, dass solche Ausstellungen eher kostspielig seien. Viele der Gäste machen es sich nach dem Rundgang im Bistro «Chez Citroën» gemütlich. Die gluschtigen Crepes mit verschiedenen Füllungen werden mehrfach bestellt.