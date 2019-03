In der kurzen Zeit seit dem Parteibeitritt vor zwei Jahren hat es Fabian Schütz bei der SVP Windisch an die Spitze geschafft. Nachdem er zuerst Vorstandsmitglied und Interimspräsident war, steht der 24-jährige Student seit der Generalversammlung im Februar der Ortspartei offiziell als Präsident vor. Wir treffen den Jungpolitiker in der Campus Cafeteria zum Gespräch, denn die Wirtin des SVP-Stammlokals musste den Gasthof Sonne im vergangenen Herbst aus gesundheitlichen Gründen unerwartet schnell schliessen.

Schütz studiert Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen (HSG). Momentan ist er damit beschäftigt, seine Bachelor-Arbeit zur umverteilenden Wirkung des viel diskutierten AHV-Steuer-Deals zu schreiben. Betreut wird er dabei von der gebürtigen Bruggerin Monika Bütler. Die HSG-Professorin ist Direktorin des Schweizerischen Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung und seit 2010 Bankrätin der Schweizerischen Nationalbank. Wenn es die Zeit zulässt, arbeitet Schütz neben dem Studium bei einer Wirtschaftsberatung in Zürich. Auf das Bachelor-Studium soll, so der aktuelle Plan, ein Master-Studiengang folgen. Wenn Schütz keinen Termin an der HSG hat, ist er aufgrund der angenehmen Lernatmosphäre regelmässig im neuen Fachhochschul-Campus in Brugg-Windisch anzutreffen.

Interesse an Gemeindepolitik steigt

Aufgewachsen ist der Politiker in Windisch und in Hausen. Nach der obligatorischen Schule besuchte er die Kanti in Wettingen. Er hat einen älteren Bruder. Am Esstisch zu Hause sei zwar oft über nationale Politikthemen gesprochen worden, Parteimitglied sei aber niemand von der Familie gewesen, sagt Schütz. Sein Grossvater engagierte sich früher in der Energiekommission und seine Mutter ist seit Kurzem bei den FDP Frauen aktiv. «Je älter man wird, desto mehr interessiert man sich auch für Gemeindepolitik», stellt Schütz fest.