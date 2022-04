Brugg In Coiffeur-Geschäft eingestiegen: Einbrecher festgenommen Ein zunächst unbekannter Mann stieg in ein Coiffeur-Geschäft ein. Auf der Fahndung nahm die Grenzwache einen Mann unter dringendem Tatverdacht fest.

Eine Drittperson meldete am Dienstag kurz nach 01.30 Uhr dem Polizeinotruf einen Einbruch. Demnach wurde beobachtet wie in Brugg eine unbekannte männliche Person in ein Coiffeur-Geschäft an der Annerstrasse eingestiegen sei.

Minuten später konnte der Diensthund der Grenzwache eine Fährte aufnehmen. Eine verdächtige Person, die unter dringendem Tatverdacht steht, konnte festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen Mann aus Afghanistan, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Im Raum Brugg konnten in derselben Nacht mehrere Einbruchversuche festgestellt werden. Ob diese im direkten Zusammenhang mit der festgenommenen Person steht oder nicht, wird von der Polizei nun abgeklärt. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (phh)

