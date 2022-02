Boswil/Wohlen Unfallflucht nach Streifkollision – Polizei sucht BMW-Fahrer Da ein Auto zu weit in der Strassenmitte entgegenkam, kam es bei Boswil zu einer Streifkollision. Der mutmassliche Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter und wird gesucht.

Die Lenkerin eines schwarzen Audi A3 fuhr am Montagmorgen, kurz nach 7.30 Uhr, auf der Hauptstrasse zwischen Wohlen und Boswil. Auf Höhe der Kartbahn kam ihr ein Auto entgegen. Wie die Audi-Fahrerin später der Kantonspolizei Aargau erklärte, sei ein schwarzer BMW weit in der Strassenmitte gefahren. In der Folge kam es zu einer Streifkollision.

Die unverletzte Lenkerin stoppte ihren erheblich beschädigten Audi, wartete dann aber vergeblich auf den BMW. Die Person an dessen Steuer fuhr in Richtung Wohlen davon. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062/886'88'88) sucht Augenzeugen. (phh)

