Bözberg Wird aus der Ex-Gemeinde ein Ortschaftsnamen? Verein ProLinn reicht Gesuch mit 675 Unterschriften ein Im Namen von 675 Gesuchstellenden hat der Verein ProLinn ein Gesuch zur Wiederherstellung des Ortschaftsnamen «Linn» eingereicht.

Seit der Fusion per 2013 zur Gemeinde Bözberg steht in Linn die neue Ortstafel. efu

(az/cm) ProLinn habe am 4. März beim Kanton Aargau ein Gesuch zur Wiederherstellung des Ortschaftsnamens «Linn» eingereicht, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Mit dem Gesuch solle der erstmals im Jahr 1306 im Habsburger Urbar erwähnte Ortschaftsname «Linn» als Teil der regionalen, kantonalen und nationalen kulturellen Erbes erhalten bleiben und an kommende Generationen weitergegeben werden.

Gegenstand des Gesuchs ist ausschliesslich der Ortschaftsname «Linn», wie der Verein erklärt. Darüber entscheide der Kanton in einem Verwaltungsverfahren nach Anhörung der Gemeinde und der Schweizerischen Post.

Das Gesuch umfasst auch einen Vorschlag, wie drei Strassen im gegenwärtig einheitlich benannten Gebiet «Linn» im Zuge der Wiederherstellung des Ortschaftsnames neu benannt werden könnten, um Anschriften wie beispielsweise «Linn 87, 5225 Linn» zu vermeiden. Über diesen Vorschlag kann der Gemeinderat von Bözberg entscheiden.

Adressstreit beschäftigt Gemeinde schon lange

2013 wurde aus den Dörfer Linn, Gallenkirch, Unterbözberg und Oberbözberg die Gemeinde Bözberg. Die zuvor eigenständige Gemeinde Linn verlor bei der Fusion den Ortschaftsnamen «Linn», die Postleitzahl und Strassennamen. Seither ist Linn eine Strassenbezeichnung. Die frühere Ortschaft ist ein Ortsteil der Gemeinde Bözberg mit der Postleitzahl 5225 geworden, wie das im Fusionsvertrag festgehalten worden war.

Dieser Umstand führte vor und nach der Fusion zu einem heftigen Adressenstreit, bei dem vor allem einige Linner mit allen Mitteln versuchten, die alten Adressen zu behalten. Regierungsrat Urs Hofmann sprang damals als Mediator ein. Doch es nützte nichts: Zweimal erteilte das Stimmvolk an der Gemeindeversammlung den Gegnern der neuen Adressen eine Abfuhr. Es half auch nichts, als das Initiativkomitee im November 2013 mit 8000 Franken Bargeld an die Gmeind kam, um anfallende Kosten für die Rückkehr zu den alten Adressen zu übernehmen.

2019 hatte dann der Regierungsrat und der Grosse Rat des Kantons Aargau entschieden, dass Ortschaftsnamen, deren Ortsbild im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung aufgeführt sind, grundsätzlich beizubehalten sind und die Wiederherstellung von Ortschaftsnamen auf Gesuch hin möglich ist.