Birrfeld Die Fliegerschule hat bereits einen neuen Verwaltungsrat: Mitglieder sind bekannt Auf dem Flugplatz in Lupfig sind grössere Umstrukturierungen im Gang: Einen Tag nachdem der gesamte Verwaltungsrat der Fliegerschule zurückgetreten ist, hat sich der Vorstand des Aero-Club Aargau selber in diese Ämter gewählt und präsentiert den neuen Geschäftsführer.

Werner Neuhaus ist Präsident des Regionalverbands Aargau des Aero-Clubs der Schweiz und somit zuständig für den Flugplatz Birrfeld.

Bild: Claudio Thoma

(21. Mai 2019)

Es geht Schlag auf Schlag auf dem Regionalflugplatz in Lupfig. Alle fünf Verwaltungsräte und der Geschäftsführer der Fliegerschule Birrfeld (FSB) AG haben in den letzten Tagen das Handtuch geworfen. Am Mittwochmorgen wurden die Angestellten im Birrfeld informiert, dass der Verwaltungsrat der FSB neu aus dem Vorstand des Aero-Club Aargau (AeCA) besteht.

Die sieben Vorstandsmitglieder haben sich am Dienstagabend nach der Obmännersitzung an einer Universalversammlung der Aktiengesellschaft der Fliegerschule selber in den Verwaltungsrat der FSB gewählt. Präsident des neue Verwaltungsrats ist Vorstandsmitglied Roger Birchmeier. Die sechs weiteren Mitglieder sind Werner Neuhaus (Vorstandspräsident AeCA), René Dubs, Matthias Klein, Aurelio Vassalli, Jean Voegelin und Leo Widler.

Der bisherige Geschäftsführer der FSB, der sich gezwungen sah, seine Stelle auf Ende Juni zu kündigen, wurde inzwischen frei gestellt. Neuer Geschäftsführer ist Gennaro Goetschmann. Er hat den Flugplatz Birrfeld seit Anfang Jahr als externe Fachperson im Auftrag des AeCA-Vorstands analysiert.

Update folgt ...