Bezirksgericht Kulm Tödlicher Unfall in Dürrenäsch: Der Angeklagte wird zu 18 Monaten bedingt verurteilt Vor dem Bezirksgericht Kulm hat am Dienstag der Prozess gegen einen heute 38-Jährigen stattgefunden, der am 23. Dezember 2016 in Dürrenäsch mit dem Auto in eine Mutter und ihre beiden kleinen Kinder gefahren ist. Das Gericht sprach ihn schuldig im Sinne der Anklage.

Dürrenäsch: Das wenige Wochen alte Baby starb einen Tag nach dem Unfall. Urs Helbling

Das Bezirksgericht Kulm hat den Ankgeklagten einstimmig verurteilt. Er bekommt 18 Monate Freiheitsstrafe bedingt und eine Busse von 2000 Franken aufgebrummt. Ausserdem ist er zu 100 Prozent schadenersatz- und genugtuungspflichtig.

Der Gerichtspräsident sagte: «Dieser Unfall ist als absolut traumatisch zu betrachten und war der Albtraum jeder Familie.» Das Gericht hat keinen erheblichen Zweifel daran, dass der Sekundenschlaf zum Unfall geführt hat.

Update folgt...

Auf dem Heimweg vom Coiffeur passierte es

Bevor der Unfall passierte, waren sie in Aarau beim Coiffeur – der Beschuldigte und seine beiden kleinen Kinder. Von der Aarauer Telli fuhren sie dann am späteren Nachmittag des 23. Dezember 2016 via Schafisheim, Seon und Hallwil nach Dürrenäsch. Sie hörten Musik. Kurz bevor sie zuhause ankamen, passierte es. In einer Rechtskurve fuhr der heute 38-Jährige geradeaus über das Trottoir. Dort erfasste er eine Mutter, die mit ihren beiden Kindern und dem Hund am Spazieren war.

Das ältere Kind sass im Kinderwagen; der Säugling – noch keinen Monat alt – trug die Mutter vor der Brust. Durch den Aufprall wurde der Kinderwagen mit dem älteren Buben gemäss Anklageschrift 21,5 Meter durch die Luft geschleudert. Die Mutter prallte auf die Windschutzscheibe und wurde ebenfalls 19 Meter weggeschleudert. Der Säugling löste sich vom Körper der Mutter, weil der Tragegurt riss. Er blieb in ihrer Nähe auf der Wiese liegen. Das wenige Wochen alte Baby starb einen Tag nach dem Unfall. Die Mutter und der grössere Junge wurden schwer verletzt.

Staatsanwältin: Fahrer sei «schlicht übermüdet» gewesen

Am Dienstag musste sich der Unfallfahrer vor dem Bezirksgericht Kulm verantworten. Er sei «schlicht übermüdet» gewesen, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Das hätte er feststellen müssen und sich nicht mehr hinters Steuer setzen sollen. Er habe mit der Fahrt nicht nur die drei späteren Opfer, sondern auch seine zwei eigenen Kinder gefährdet, die mit ihm im Auto sassen.

Die Staatsanwältin verlangte vor Gericht, den Beschuldigten wegen fahrlässiger Tötung, mehrfacher fahrlässiger schwerer Körperverletzung sowie Fahrens in fahrunfähigem Zustand schuldig zu sprechen. Sie forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten.

Beschuldigter: «Es lässt mich nicht kalt»

Der Beschuldigte habe keine Sorgfaltspflicht missachtet, sagte hingegen sein Verteidiger. Er habe zum Zeitpunkt als er losfuhr keine Anhaltspunkte dafür gehabt, dass er nicht fahrfähig sein soll, so der Verteidiger. Er verlangte einen vollumfänglichen Freispruch für seinen Mandanten.

Das letzte Wort hatte der Beschuldigte selbst. Er entschuldigte sich beim anwesenden Vater des verstorbenen Säuglings. Er habe nach dem Unfall täglich die Polizei angerufen, um zu erfahren, wie es den Opfern gehe. In der ersten Einvernahme habe er sich auch entschuldigt und eine Karte geschrieben. Zu sagen, es sei ihm egal, mache ihm weh und störe ihn, so der Beschuldigte. Er habe sich entschuldigt und sei zu tiefst betroffen. «Es lässt mich nicht kalt», sagte er.

Das Gericht will heute noch ein Urteil fällen und dieses um 15.30 Uhr mündlich eröffnen.

Bilder des Unfalls in Dürrenäsch