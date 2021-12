Betrugsmasche Falsche Polizisten wieder aktiv – bereits über 30 Meldungen seit Montag Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, sind derzeit im Aargau wieder vermehrt aktiv. Alleine seit Montag gingen über 30 Meldungen bei der Kantonspolizei Aargau ein.

«Guten Tag. Ich bin von der Polizei. Bei Ihnen im Quartier wurde ein Einbrecher verhaftet»

So oder ähnlich rufen Betrüger bei den möglichen Opfern an und bitten, Wertsachen und Geld bereit zu legen. Ein Polizist in Zivil würde dies abholen und im Polizeiposten sicher aufbewahren.

Glücklicherweise durchschauen viele der Angerufenen den Schwindel und fallen nicht auf diese plumpe Masche herein. Dennoch sind Kriminelle auf diese Weise immer wieder erfolgreich. Die Polizei mahnt daher zur Vorsicht.

Um sich und andere vor diesem Phänomen «Falscher Polizist» zu schützen, rät die Polizei zudem folgendes: Seien Sie misstrauisch, stellen Sie Kontrollfragen.

Wenn Sie jemand am Telefon unter Druck setzt, legen Sie den Hörer auf.

Gehen Sie am Telefon nie auf eine Geldforderung ein – die Polizei verlangt von Ihnen niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zur Aufbewahrung.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person.

Geben Sie keine persönlichen Daten heraus.

Halten Sie Rücksprache mit Personen aus Ihrem persönlichen Umfeld.

Fragen Sie über die Notrufnummer 117 nach, ob es diesen Polizisten tatsächlich gibt. Achten Sie darauf, die Leitung zu unterbrechen, d.h. legen Sie den Hörer komplett auf.

Die Polizei ruft auch die jüngere Generation dazu auf, alle Seniorinnen und Senioren im persönlichen Umfeld über diese Betrugsmasche zu informieren. Erklären Sie ihren älteren Mitmenschen, dass sie solche Anrufe sofort beenden und die Polizei informieren sollen.

