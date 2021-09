Berufsmeisterschaften Simon Koch und Mario Liechti gewinnen Gold und Silber – für beide Aargauer ist es nicht die erste Medaille an den Euroskills Die beiden Aargauer Elektroinstallateure Simon Koch und Mario Liechti haben an den Europameisterschaften Euroskills je eine Medaille für das National-Team gewonnen.

Simon Koch holt an den diesjährigen Euroskills Gold für das Schweizer Team. Swissskills

Simon Koch ist bei den Berufsmeisterschaften, den Euroskills in Graz, ganz vorne mit dabei, der Elektroinstallateur aus Boswil gewann eine Goldmedaille. Auch Elektroniker Mario Liechti aus Windisch durfte sich freuen, denn er trug erneut eine Medaille nach Hause. Letztes Jahr wurde er als Sieger gekürt, diesmal reichte es für eine Silbermedaille.

Die zwei Aargauer sind Teil des 17-köpfigen Schweizer Nationalteams, das im österreichischen Graz zu den Berufsmeisterschaften antrat. Vom 22. bis zum 26. September traten die Schweizerinnen und Schweizer in 16 Wettbewerben gegen Konkurrentinnen und Konkurrenten aus anderen Ländern an. Nicht nur die Aargauer waren erfolgreich: Insgesamt 14 Medaille gewann das Schweizer Team. Dies ist Rekord. Das beste Resultat bisher waren betrug das beste Resultat an einer Berufs-Europameisterschaft acht Medaillen.

Simon Koch vertrat das Nati-Team als Elektroinstallateur. swissskills

Für den Boswiler Simon Koch war der diesjährige Sieg zwar der erste. Auf dem Podest landete der 23-Jährige aber bereits im Jahr 2018. Damals belegte er den dritten Platz. Die wichtigste Eigenschaft als Elektroinstallateur sei Flexibilität, wie Koch auf swissskills.ch erklärt. Ausserdem sei es im Arbeitsalltag wichtig, dass man sich auf ihn verlassen könne.

Mario Liechti vertrat das diesjährige Nati-Team als Elektroniker. swissskills

Auch Mario Liechti aus Windisch ist bereits ein alter Hase im Nati-Team der Euroskills. Seit dem Jahr 2018 trat er mehrere Male in Folge an. Damals holte der Elektroniker bereits eine Silbermedaille, letztes Jahr Gold und dieses Jahr landete er erneut auf dem zweiten Platz. Im nächsten Jahr geht es für den 22-Jährigen einen Schritt weiter. Mit seinem Sieg an der Europameisterschaft 2020 hat er sich für die Weltmeisterschaft, die sogenannten Worldskills qualifiziert. Ausgetragen werden diese im Jahr 2022 in Shanghai.