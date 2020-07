Berge, Seen und Bretagne: So verbringen Aargauer Politikerinnen und Politiker ihre Ferien

«Das Foto ist vom Samstag und gleich ausserhalb der SAC-Hütte Rugghubel oberhalb von Engelberg entstanden», schreibt Mirjam Kosch. Wandern sei zum Glück ein (fast) Corona-unabhängiges Hobby. «Das Gute am Corona-Sommer ist, dass man viel mehr Platz hat in der SAC-Hütte.»

Silvan Hilfiker: Arosa

«Ferien in der Schweiz wegen Corona? Nein, wie schon in den letzten Jahren verbringe ich meine Sommerferien in Arosa. Die frische Bergluft und der kühle Untersee bringen den Kreislauf in Schwung, besonders, wenn ich morgens im 18 Grad kühlen See schwimme.»