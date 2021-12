Bauen im Aargau Neu finden Sie Baugesuche aus Aargauer Gemeinden auf aargauerzeitung.ch Als lokaler Service berichten wir auf unseren Gemeindeseiten über Bauvorhaben, für die Baugesuche eingereicht wurden.

Wer bauen oder schon nur etwas an einem Haus oder Gebäude ändern will, muss dafür in der Regel eine Bewilligung einholen. Solche Gesuche liegen in den Gemeinden auf, damit jede und jeder sich ein Bild darüber machen.

Waren bisher solche Gesuche in der Regel meist nur auf den Internetseiten der Gemeinden abrufbar, finden Sie diese neu auch bei uns: Auf unseren Gemeindeseiten liefern wir ihnen einen Überblick über (fast) alle neu eingereichten Baugesuche in Ihrer Gegend. Diese Gemeindeseite können Sie über die Rubrik «Meine Gemeinde» einstellen und erreichen.

Mit einem Klick auf Meine Gemeinde (oben rechts auf aargauerzeitung.ch) können Sie Ihre Gemeinde einstellen und deren Gemeindeseite gelangen.

Wer ein Abonnent bei aargauerzeitung.ch hat, findet im Text auch noch Details zu den Gesuchen oder einen Verweis auf die Gemeinde, bei der weitere Informationen erhältlich sind. Ein Abo ist ab einem Franken für eine zweiwöchige Probephase erhältlich.

Information wird in Text umgewandelt

Die Informationen zu diesen Gesuchen beziehen wir von der spezialisierten Firma Bindexis. Die Daten stellen wir sodann zur besseren Lesbarkeit als Text dar, wobei wir an ähnliche Projekte anknüpfen, bei denen wir mit automatisierter Texterstellung experimentieren.

Das Projekt ist für uns ein weiterer Versuch, mit innovativen Methoden lokale Inhalte für unsere Leserinnen und Leser bereitzustellen. Heute berichten wir bereits mit Hilfe von Algorithmen über Spiele im Regionalfussball von der 2. bis 4. Liga, über Statistiken aus Gemeindesicht oder über Abstimmungsresultate. Auch diese Artikel sind auf unseren Gemeindeseiten zu finden. (trs)