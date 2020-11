Zwei Vögele-Shoes-Filialen verschwinden – sechs Mitarbeitende betroffen

Nach dem im Oktober angekündigten Kahlschlag steht jetzt fest: Zwei Filialen von Vögele Shoes in den Regionen Baden und Zurzibiet schliessen. Am 13.Dezember geht der Laden an der Badstrasse in Baden zu, am 19. Dezember folgt auch die einzige Filiale im Zurzibiet in Bad Zurzach. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Schuhhändler Karl Vögele AG 60 von seinen 160 Filialen schliesst. Ende Januar 2021 macht auch der Discounter-Shop Bingo in Döttingen zu.

«In der Tat sieht sich Vögele Shoes im Falle von Bad Zurzach zur Schliessung seiner Filiale gezwungen», bestätigt Max Bertschinger, CEO der Karl Vögele AG. Diese sei leider, auch wegen der Coronapandemie, nicht mehr rentabel betreibbar. Die Discountkette Bingo Shoes werde sukzessive eingestellt, wie bereits früher kommuniziert, weil sie nicht mehr in die Gesamtstrategie der Mutterfirma, der CCC-Gruppe, passe. «In Baden ist der Fall anders gelagert», so der Unternehmenschef weiter. «Dort plant der Besitzer eine Umnutzung der Ladenfläche.»

Vögele Shoes noch an drei Orten im Bezirk Baden

In Baden sind sechs Mitarbeitende von der Schliessung betroffen. «Vier Mitarbeitenden konnten wir bereits eine Anstellung in einer anderen Filiale anbieten, zwei Personen werden sich auf eigenen Wunsch neu orientieren», sagt CEO Max Bertschinger. «In Bad Zurzach haben wir beiden Mitarbeitenden ebenfalls eine alternative Stelle in einer anderen Filiale angeboten.»