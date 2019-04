Jaecklin und Stutz erklären: «Baden leistet sich im Vergleich zu anderen Städten einen grossen und komplexen Verwaltungsapparat.» Dies zeige sich in der hohen Anzahl an Stellen im Verhältnis zu den Einwohnern. In Baden seien 319 Vollzeitstellen bewilligt. Ziehe man die Aufgaben ab, die Baden für umliegende Gemeinden leiste – etwa bei der öffentlichen Sicherheit–, blieben für Baden insgesamt 266 Vollzeitäquivalente. «In Relation gesetzt zur Einwohnerzahl kommen auf 100 Einwohner der Stadt Baden 1,4 Verwaltungsangestellte.» Diese Zahl sei deutlich höher als in anderen Städten. Die Stadt Zug beispielsweise (30 200 Einwohner) leiste sich weniger als einen Angestellten pro Hundert Einwohner. Mittelfristig, so der Antrag, soll die Verwaltung der Stadt Baden maximal 1,2 Angestellte pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner aufweisen. Im Vergleich zu heute also «nur» noch rund 228 statt 266 Stellen.